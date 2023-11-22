"Ждем ответов от военных": в Раде назвали сроки принятия законопроекта по демобилизации (видео)

По словам главы фракции "Слуга Народа" Давида Арахамии, среди главных аспектов нововведения — демобилизация людей с инвалидностью первой и второй группы, демобилизация освобожденных из плена и людей с активной фазой онкозаболевания.

До наступления нового года Верховная Рада планирует рассмотреть обширный законопроект, который затрагивает различные аспекты процессов мобилизации и демобилизации. Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона в среду, 22 ноября.

Арахамия подчеркнул, что в настоящее время на повестке дня находится "несколько кластеров вопросов", включая вопрос о том, как поступать с теми, кто уже два года находится в зоне боевых действий без возможности смены.

По его заявлению, депутаты "ожидают ответов от военных", однако, поскольку ответов пока нет, они планируют требовать вынести решение либо принять его самостоятельно. Среди текущих вопросов также стоит рассмотрение демобилизации людей с инвалидностью первой и второй группы, возвращение освобожденных из плена, а также демобилизация тех, кто находится в активной фазе онкозаболевания, отметил Арахамия.

Нардеп добавил, что также есть вопросы, связанные с тем, как "увеличить мощность ТЦК с точки зрения мобилизации". Он сказал, что сейчас существует более десяти законодательных инициатив, которые так или иначе регулируют вопросы мобилизации или демобилизации.

"Мы пытаемся на комитете создать "матрицу мобилизации и демобилизации", сложить все условия в одну таблицу и урегулировать эти вопросы", — заявил Арахамия.

Нардеп считает, что за законопроект могут проголосовать до конца года, после консультаций с Министерством обороны и Генштабом и достижения "условного консенсуса".

Изменения в Закон Украины "О мобилизации": что известно

21 ноября народный депутат Георгий Мазурашу предлагает Верховной Раде рассмотреть законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О мобилизации", а также ряд других законов, касающихся военнообязанных и военнослужащих. Среди предложений — принимать в армию только тех, кто делает это добровольно и имеет соответствующие "морально-волевые качества".

Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала о предстоящих изменениях, связанных с отсрочкой от призыва.

Напомним, что военнообязанные украинцы, стоящие на воинском учете, должны явиться в ТЦК и СП без повестки, если изменились их учетные данные или пришло время повторно проходить ВВК. Это же касается тех, кому нужно получить разрешение на выезд за границу.