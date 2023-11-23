В Харькове и области будут искать "уклонистов" в развлекательных заведениях, – ОВА (фото)
Глава ОВА Олег Синегубов заявил о необходимости сотрудничества ТЦК и СП со всеми соответствующими органами и службами.
В Харькове и Харьковской области сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки усилят проверку документов у мужчин призывного возраста в развлекательных заведениях. Об этом написал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале 22 ноября.
Олег Синегубов сообщил, что в ходе заседания Совета обороны Харьковской области были рассмотрены вопросы, связанные с мобилизационными процессами в регионе. Он подчеркнул необходимость совместной работы различных ведомств с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
"Мы все должны понимать — война продолжается, враг никуда не делся, поэтому оборона страны — наша общая задача", — написал чиновник.
По словам главы Харьковской ОВА, в развлекательных заведениях региона необходимо "усилить проверку наличия военно-учетных документов". При этом он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия должны происходить исключительно в рамках действующего законодательства Украины.
Напомним, 20 ноября народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая назвала категории граждан, которые могут потерять право на отсрочку. Речь идет о лицах, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II, а также мужчинах, которые получают второе или третье высшее образование с целью уклонение от службы в армии.
Ранее, 19 октября, в Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.