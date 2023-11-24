"Все к этому идет": эксперт рассказал, что будет в случае потери Авдеевки

Российские военные начали перебрасывать все возможные ресурсы в район Авдеевки. Оккупанты получили задачу взять город до начала ежегодного послания президента РФ Владимира, которое происходит в декабре, рассказал Михаил Жирохов.

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что если Авдеевка Донецкой области перейдет под контроль Вооруженных сил Российской Федерации, то это стратегически не ухудшит ситуацию на фронте. Об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA.

"Фактически россияне просто выровняют фронт в направлении Авдеевки. Для того чтобы развернуть наступление на Константиновку и дальше на Славянск, думаю, у них вряд ли хватит сил и средств", — сказал Михаил Жирохов.

Он отметил, что враг сможет наносить артиллерийские удары на большую глубину, поэтому украинские города, которые меньше страдают от атак РФ, могут оказаться под вражеской артиллерией. Зато о дальнейшем продвижении можно будет говорить только весной или летом, пока у врага нет сил и средств для наступления.

Несмотря на это Жирохов отметил, что ситуация в районе Авдеевки сложная. Оккупанты начали массированно использовать 500-килограммовые управляемые бомбы и перебрасывать все возможные ресурсы на это направление. По его словам, российские военные имеют задачу взять Авдеевку до конца этого года или раньше, до ежегодного послания российского президента Владимира Путина в декабре. В частности, это могут подать как "большую победу".

Михаил Жирохов отметил, что ситуация непонятна, поскольку неизвестны планы нашего командования — планируют ли удерживать город. Происходит ухудшение условий, которое ограничивает использование определенных видов вооружения — дронов, артиллерии. Он считает, что мы можем увидеть очень плохие результаты, если не будет проведено локальное контрнаступление, которое "срежет" наступательные возможности врага, или не будет отдан приказ об отходе бригад, находящихся в Авдеевке.

"Я не хочу говорить о том, что мы уже потеряли Авдеевку, но все к этому идет. К сожалению, прогноз именно такой, если ситуация будет развиваться по такому неутешительному для нас сценарию", — сообщил он.

Кроме этого, Жирохов убежден, что Генштаб ВСУ имеет определенный план, выполнение которого можно будет увидеть в ближайшее время.

Напомним, 23 ноября представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские военные применяют много беспилотников различных типов на Авдеевском направлении. В частности, в зависимости от погодных условий враг применяет от 50 до 100 дронов.

В тот же день представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. По его словам, это решение врага является политическим. Кроме этого, он отметил, что около 50% города разрушено и не существует.