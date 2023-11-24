Сбивать самолеты РФ не будут: эксперт объяснил, какие истребители F-16 получит Украина

Истребители F-16 могут существенно усилить украинскую противовоздушную оборону, поскольку могут быть использованы как перехватчики ракет класса "воздух — воздух", рассказал Михаил Жирохов.

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что неизвестно, какое подвесное вооружение будет у истребителей F-16, которые получит Украина, об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA.

По его словам, партнеры не передадут Украине большое количество самолетов.

"Десятки (самолетов F-16 — ред.) нам никто не даст. Это во-первых. А во-вторых — большой вопрос, что именно дадут из F-16. Я имею в виду подвесное вооружение", — сказал Михаил Жирохов.

Он отметил, что те европейские модификации, которые передают ВСУ, являются устаревшими, поэтому могут использовать достаточно ограниченный арсенал. В частности, они не поддерживают современные ракеты с большой дальностью, которые нужны для того, чтобы сбивать российские самолеты с КАБами. Однако они будут достаточно мощными в борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами типа Shahed.

По словам Жирохова, сейчас украинская противовоздушная оборона демонстрирует большой процент сбитых дронов, тогда как истребители F-16 будут использоваться, как перехватчики ракет класса "воздух — воздух", что может существенно усилить ПВО. Он отметил, что не стал бы радужно говорить о ПВО на прифронтовых территориях, поскольку очевидно, что такого мощного современного оружия партнеры не дадут.

"Усиление будет, но F-16 нельзя рассматривать как Wunderwaffe (перевод с немецкого "чудо-оружие". — ред.) или какое-то магическое оружие, которое враз изменит ситуацию на фронте", — добавил Михаил Жирохов.

Напомним, 20 ноября военный обозреватель Денис Попович заявил, что Украина может получить истребители F-16 в первой половине 2024 года. Он отметил, что решение о предоставлении самолетов уже принято.

21 ноября в OSINT-команде Tatarigami-UA заявили, что истребители F-16 с ракетами AIM-120D смогут уменьшить угрозу со стороны Воздушно-космических сил РФ. В результате ВСУ смогут бороться с вражескими самолетами, которые не смогут избегать зоны действия ПВО.