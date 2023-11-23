Украина обсуждает модернизацию истребителей F-16, которые передадут партнеры (видео)

По словам нардепа Александры Устиновой, F-16 с радаром на 60 км не будет иметь смысла. А обновление радаров позволит бороться с российскими самолетами, которые запускают КАБы.

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Министерство обороны Украины и представители государства обсуждают возможность модернизации истребителей F-16, которые получат Воздушные силы. Об этом сообщила народный депутат Александра Устинова из фракции "Голос" в интервью "Европейской правде".

По словам Устиновой, истребители F-16 поступят в Украину в конце весны — это по лучшему сценарию. Первые натренированные летчики будут уже в конце 2023 года, но их количества будет недостаточно, большая часть военных будут учиться. Также она добавила, что ведутся переговоры о модернизации истребителей F-16.

"А параллельно мы договариваемся о модернизации тех F-16, которые нам пообещали предоставить. Потому что нам нужны более мощные радары и лучшие ракеты на них. Ведь просто дать нам самолет, на котором будет радар на 60 км, как на МиГах — это не имеет смысла. Поэтому сейчас наши международные партнеры вместе с нашим Министерством обороны активно над этим работают. И если мы это получим — это будет один из "геймченджеров" следующего года", — рассказала народный депутат.

Также она добавила, что это один из способов, как Украина сможет бороться с пуском Россией 500-килограммовых авиабомб КАБ-500.

Видео с таймкодом

В "Милитарном" добавляют, что Украина получит истребители F-16 Block 20 MLU. Они прошли модернизацию по программе Mid-Life Update в начале 2000-х годов. Перспективной для украинских истребителей может стать модернизация с установкой современной радиолокационной станции AN/APG-83 с активной фазированной антенной решеткой. Это позволит увеличить дальность обнаружения целей, в том числе на низкой высоте и малогабаритных объектов.

Радар APG-84 на F-16 Block 52 Фото: Raytheon

Кроме этого модернизация позволит устанавливать на F-16 более совершенные ракеты:

AIM-9X класса "воздух-воздух" малого радиуса действия;

AIM-120D класса "воздух-воздух" с дальностью свыше 100 км.

Напомним, 21 ноября украинский летчик сказал, заменят ли советские Су-24 западные F-16.

19 ноября в Воздушных силах рассказали, как F-16 повлияют на ход войны в Украине.