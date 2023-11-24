"Массовые потери": в Британии рассказали, как удары ВСУ за линией фронта влияют на ВС РФ

Военные хорошо знают радиус действия систем вооружения противника, однако столкнувшись с реальностью длительного боевого развертывания, командиры сталкиваются с определенной "острой дилеммой", рассказали в разведке.

Вооруженные силы Российской Федерации несут массовые потери из-за украинских дальних атак за линией фронта. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"Российские войска в Украине продолжают нести массовые потери от украинских дальних высокоточных ударов далеко за линией фронта", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Великобритании отметили, что 10 ноября во время удара по колонне грузовиков в селе Гладковка, что в 23 километрах от линии фронта, вероятно, погибло более 70 военный РФ. Кроме этого, 19 ноября украинские военные ударили по оккупантам, которые присутствовали на праздничном концерте в селе Кумачово под Старобешево, в 60 километрах от передовой. В результате чего это повлекло десятки потерь среди личного состава ВС РФ.

В британской разведке сообщили, что от подобных атак также пострадали ВСУ. 3 ноября на церемонии награждения от российской баллистической ракеты погибло 19 украинских военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В Великобритании отметили, что военные, как правило, хорошо знают радиус действия систем вооружения противника, однако столкнувшись с реальностью длительного боевого развертывания, командиры сталкиваются с "острой дилеммой". В частности, они должны сбалансировать практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам и повседневное требование собирать подразделения вместе для осуществления управления и поддержания морального духа.

Напомним, по информации Следственного комитета РФ 22 ноября якобы ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом по российским журналистам в Запорожской области. По словам Владимира Соловьева, 23 ноября корреспондент "Россия 24" Борис Максудов с кончался от полученных травм.

Ранее сообщалось, что 21 ноября ВСУ нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по пункту управления спецназовцев на левом берегу Херсонской области. Это произошло вблизи Алешковских песков.