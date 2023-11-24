В Воздушных силах объяснили, почему ВС РФ запустили только три "Шахеда" ночью (видео)

Представитель командования Юрий Игнат заявил, что целью атаки была Хмельницкая область. По его словам, уже бывало и такое, когда российские оккупанты запускали только один дрон.

В ночь на 24 ноября ВС РФ атаковали Украину тремя ударными дронами типа Shahed. С чем связано такое количество БПЛА, объяснил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, вражеская атака была нацелена на Хмельницкую область. Все дроны были уничтожены силами ПВО.

Игнат рассказал, что Россия не впервые запускает такое небольшое количество беспилотников. Уже бывали случаи, когда Украину атаковал только один дрон.

"Если даже летит одна точка на радаре — это может быть не один "Шахед", а группа, если летят кучей. Знать точно, один там, два или четыре нет возможности", — отметил спикер.

Он объяснил, что поэтому Воздушные силы всегда и сообщают, что летит группа. На самом же деле в воздухе может быть только одиночный "Шахед".

Кроме того, Игнат рассказал подробнее о тактике врага. "Шахеды" специально летят на границы украинских областей, чтобы обойти огневые позиции мобильных групп или ЗРК.

Отвечая на вопрос, почему ВС РФ использовали такое небольшое количество дронов для ночной атаки, представитель Воздушных сил сказал, что цель — "чтобы не было спокойно".

"Они запускают, понимая, что Украина будет ночью в тревоге, будут реагирования, беспокойство населения. Соответственно, Силы противовоздушной обороны тоже будут в боевом режиме отрабатывать. Враг решил не тратить больше в этот раз — всего три запустили", — добавил он.

Комментарий Юрия Игната (об атаке "Шахедов" — с 1:00)

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в будущем основу украинской ПВО могут составлять системы Patriot, IRIS-T и NASAMS.

Также ночью на 24 ноября три неизвестных дрона атаковали воинскую часть в России. Известно, что один из беспилотников взорвался на ее территории.