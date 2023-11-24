Четыре взрыва: БПЛА поразили воинскую часть ВС РФ в Джанкое, подробности (видео)

В результате атаки было уничтожено средство противовоздушной обороны и радиолокационную станцию российских военных. В подполье сообщают о пострадавших оккупантах.

Во временно оккупированном Джанкое в Крыму была поражена воинская часть Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымские партизаны".

Отметили, что было уничтожено средство противовоздушной обороны, радиолокационную станцию врага и личный состав.

В подполье со ссылкой на россиян сообщили, что произошло четыре взрыва на территории воинской части, в результате чего пострадало трое оккупантов.

Журналист Денис Казанский заявил, что ночью 24 ноября беспилотники атаковали военную часть оккупантов в Крыму.

"Ночью у российской оккупационной армии в Джанкое случились какие-то проблемы. Злые языки говорят, что была атака беспилотников. Но министерство убийств РФ заявило, что все беспилотники сбили. Значит это точно не из-за них. Не может же министерство убийств РФ врать", — сказал Денис Казанский.

Удар по воинской части ВС РФ на территории России: что известно

Также произошло несколько "прилетов" по воинской части 57229/51 в поселке Котлубань Волгоградской области (Российская Федерация), в частности эта часть является арсеналом комплексного хранения боеприпасов. Она была поражена второй раз за неделю, рассказали партизаны.

"Территория России не защищена от атак, противовоздушная оборона провалена. Военные действия перебрасываются на территорию р*шистов. И они ничего не могут с этим сделать", — говорится в сообщении подполья.

Напомним, 24 ноября росСМИ сообщили, что БПЛА пытались атаковать территорию Крыма, однако 13 дронов были уничтожены, в результате чего пострадавших и разрушений якобы нет. Позже в Минобороны РФ подтвердили атаку и отметили, что беспилотники также пытались атаковать Волгоградскую область. Зато в украинских соцсетях сообщали о 7 взрывах в Джанкое.

24 ноября в росСМИ сообщили, что три БПЛА атаковали одну из воинских частей в Волгоградской области, один из дронов взорвался. Журналисты отметили, что в результате подрыва БПЛА разрушений и пострадавших якобы нет.