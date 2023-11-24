"Пока последний не сгинет": Сичеславская бригада показала кадры уничтожения ВС РФ (видео)

Украинские военные с помощью беспилотника заметили российскую пехоту, блиндаж и УАЗ. После точных ударов военные РФ погибли, а техника взорвалась.

Операторы дронов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили российских военных с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

Бойцы отметили, что российские оккупанты пытаются "вгрызться" в украинскую землю, в частности для этого строят блиндажи и маскируют военную технику, однако враг не сможет спрятаться от дронов Сичеславских десантников.

"Наши операторы БПЛА уничтожают оккупантов вместе с их техникой! И так будет всегда, пока последний московит не сгинет с нашей земли! Будем сражаться до нашей Победы!" — говорится в сообщении пресс-службы бригады.

В ДШВ опубликовали видео, в котором показали, как украинские военные с помощью дронов сначала зафиксировали вражескую пехоту в лесополосе и сбросили на нее снаряд. После этого БПЛА нанес удар по блиндажу ВС РФ, в результате чего произошел мощный взрыв. Позже десантники заметили российский УАЗ и атаковали его.

Напомним, 23 ноября стало известно, что рота ударных БпАК бригады специального назначения Национальной гвардии Украины поразили четыре вражеских комплекса видеотепловизионного наблюдения типа "Муром". В частности, речь идет о трех комплексах "Муром-М", и один "Муром-П".

18 ноября в пресс-службе бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" рассказали о поражении экскаватора ВС РФ на Купянском направлении. Украинские военные атаковали российскую технику с помощью трофейного FPV-дрона.