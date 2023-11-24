Перемирие в Секторе Газа: ХАМАС освободил 13 израильских заложников, — СМИ

В секторе Газа официально начал действовать режим прекращения огня, который должен продлиться 4 дня. По информации журналистов, в рамках соглашения между Израилем и ХАМАСом, боевики должны освободить 50 женщин и детей.

Первая группа израильских заложников в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста на машинах скорой помощи направляется из Хан-Юниса на юге сектора Газа к контрольно-пропускному пункту Рафах, сообщает The Times of Israel.

Боевики отпустили 13 израильских женщин и детей. Это освобождение является первым из четырех ожидаемых этапов. ХАМАС согласился освободить около 50 заложников за четыре дня перемирия с Израилем — всех детей и женщин.

По информации журналистов, стороны согласились, что ХАМАС в конечном итоге может освободить больше людей в обмен на продление режима прекращения огня.

Освобожденные заложники представляют собой лишь небольшую группу из примерно 240 человек, удерживаемых террористами Газы с 7 октября. Израиль намерен освободить 150 палестинских заключенных, задержанных за террористические преступления, всех женщин и несовершеннолетних, в обмен на 50 израильтян. Сегодня Израиль освободит 39 человек в обмен на возвращение первых 13 израильтян.

В настоящее время за процессом передачи заложников наблюдает весь мир. В социальной сети "X" проводится онлайн-трансляция событий на КПП Рафах.

Режим прекращение огня в Сектора Газа

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей, которые предусматривают освобождение заложников и прекращение огня. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари. Режим временного перемирия вступил в силу в 7 часов утра 24 ноября. Маджед аль-Ансари заявил, что "приоритетом было освобождение женщин и детей". Конечная цель в том, отмечают в катарском МИД, чтобы пауза в боевых действиях в итоге закончилась "длительным перемирием".

Информация о вероятном освобождении заложников появилась еще 22 ноября. Тогда отмечалось, что Израиль согласился на сделку с ХАМАС для освобождения заложников. Журналисты утверждали, что режим перемирия продлится несколько дней, а каждые сутки прекращения огня будут якобы означать освобождение еще 10 заложников.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что накануне перемирия ЦАХАЛ продолжает сражаться в Газе. По информации журналистов, Армия обороны Израиля ясно дала понять, что военные продолжают действовать в секторе и наносят удары по инфраструктуре группировки ХАМАС.