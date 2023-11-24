"Продукты просто испортились": под Запорожьем нашли еще 300 тонн спрятанной гуманитарки, – ОВА

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, переданная западными партнерами гуманитарная помощь хранилась на предприятиях с 2022 года.

В Запорожской области было обнаружено еще 300 тонн гуманитарной помощи, которая была передана Украине западными партнерами в 2022 году. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram 24 ноября.

Малашко отметил, что гуманитарная помощь была найдена на двух предприятиях. По его словам, этот случай является продолжением скандала с хищением гуманитарной помощи в первые месяцы после полномасштабного вторжения.

"Она [помощь] не досталась ни военным, защищающим наш покой в 30-ти километрах от областного центра, ни вынужденным переселенцам", — отметил глава ОВА.

Чиновник также уточнил, что речь идет о продовольствии, у которого из-за длительного хранения закончился срок годности.

"Тонны продуктов питания, переданные Запорожской области в 2022 году западными партнерами и друзьями, просто испортились в результате преступной халатности должностных лиц областной администрации", — заявил Малашко.

По словам главы ОВА, в отношении ответственных за хищение помощи будут приняты "жесткие кадровые решения", а сами злоумышленники должны ответить за содеянное перед законом.

Напомним, 21 ноября Юрий Малашко сообщил, что в Запорожской области было обнаружено около 200 тонн материальных ценностей, которые хранились с 2022 года без соответствующих договоров.

Ранее, в августе прошлого года, НАБУ сообщало, что сотрудников Запорожского горсовета подозревают в незаконном присвоении гуманитарной помощи, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконном обогащении.