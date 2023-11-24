Срочники, чей срок службы закончился, будут демобилизованы, — Данилов

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, срочники, срок службы которых закончился, могут остаться в рядах ВСУ, подписав контракт.

В пятницу, 24 ноября, на Ставке Верховного Главнокомандующего обсуждался вопрос демобилизации украинских военнослужащих срочной службы, срок службы которых уже закончился. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Украинскому радио".

Он отметил, что прежде всего на Ставке речь шла о справедливом привлечении в украинскую армию тех людей, которые необходимы ВСУ.

"По мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их", — отметил секретарь СНБО.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что ждет таких военнослужащих после окончания сроки службы. По его словам, срочники, у которых закончился срок службы, но они желают остаться в рядах ВСУ, могут сделать это, заключив контракт. Другие же будут демобилизованы.

"Это справедливо", — подытожил Данилов.

Напомним, в интервью от 20 ноября Владимир Зеленский сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. По мнению главы государства, Украина не выстоит без поддержки западных партнеров.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет полное право устранить президента РФ Владимира Путина, поскольку защищается от вооруженной агрессии. Украинский лидер считает, что Кремль не готов сейчас завершать полномасштабную войну.