Демобилизация, "план войны" и ротация военных: какие вопросы необходимо решить Украине

Вопрос демобилизации украинских военных, которые уже практически два года служат, стоит крайне остро. Фокус разобрался, каким видит разрешение этой проблемы руководство страны.

В Верховной Раде до нового года планируют рассмотреть законопроект, который затрагивает темы мобилизации и демобилизации бойцов ВСУ. Фокус собрал все, что об этом говорит военное и политическое руководство страны.

Демобилизация в Украине: реакция главы фракции "Слуга народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона 22 ноября заявлял, что на повестке дня есть сейчас вопросы того, как поступать с теми, кто уже практически два года находится в зоне боевых действий.

Пока что народные депутаты ждут, что на эту тему скажут военные, однако если ответов так и не будет, тогда решение будет принято самостоятельно, продолжает Давид Арахамия.

"Мы пытаемся на комитете создать "матрицу мобилизации и демобилизации", сложить все условия в одну таблицу и урегулировать эти вопросы", — говорится в сообщении.

Голосование за законопроект может состояться до конца года, но сначала будут проведены определенные консультации с Минобороны и Генштабом. Они попробуют вместе достичь "условного консенсуса".

В новом интервью журналисте Наталье Мусийчук, которое было опубликовано 24 ноября, глава фракции "Слуга народа" заявил, что сейчас нет четкого плана мобилизации, хотя он необходим.

При этом, вопрос того, сколько еще людей будет мобилизовано, очень горячий и его регулярно подымают в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Есть мобресурс, он известен. Если делать ротацию, то надо мобилизовать еще половину людей в стране. Если не делать, тогда они страдают. Военному руководству говорят: "Дайте какое-то видение". Видения нет. Видение — просто живем, как жили. А нас это не устраивает", — заявил Давид Арахамия.

Сначала Генеральный штаб должен составить план, потом предложить его Верховной Раде на рассмотрение, продолжает глава фракции. Там будет информация о количестве необходимых на службе людей, количестве людей, которых необходимо отпустить и сумма денег на эти процессы. Пока что такого не произошло.

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Демобилизация в Украине: реакция СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинскому радио" заявлял, что по просьбе президента Украины Владимира Зеленского украинские военные-срочники, чей срок службы уже истек, будут демобилизованы. Во время Ставки, которая проводилась 24 ноября, была поднята эта тема и ей уделили значительное внимание.

"Что касается мобилизации людей, проходивших срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится, и мы понимаем, сколько их. И это справедливо, если они заходили на срочную службу, у них закончился срок срочной службы", – заявил Алексей Данилов.

При этом у тех, кто хочет продолжить службу в армии, будет возможность подписать контракт. Всех других демобилизуют.

Демобилизация в Украине: реакция президента

24 ноября Владимир Зеленский дважды подымал тему мобилизации и демобилизации: во время Ставки и в ходе пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.

Во время заседания Ставки, которое уже упоминал Алексей Данилов, глава государства заявил, что военное и политическое руководство Украины рассматривало "сложные вопросы". Они касались мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВВК, ротации и срочников.

По его словам, все проблемы и вопросы, о которых говорят солдаты и командиры, должны быть решены. Он ждет соответствующих решений от правительства.

"Значительная часть заседания сегодня была посвящена комплексу тех вопросов, по которым наши воины — и все общество — ждут справедливых ответов", — заявлял глава государства.

Во время пресс-конференции с президентом Латвии было заявлено, что в Украине вскоре появится комплексный план мобилизации. Вероятнее всего, первые решения станут известны уже на следующей неделе.

Владимир Зеленский отметил, что прекрасно понимает людей, которые хотят знать, как дальше будут происходить мобилизационные мероприятия в стране, которая находится в состоянии войны.

Перед военным руководством в лице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главы Минобороны Рустема Умерова стоит задача ответить на соответствующие вопросы. Также к этому будет причастен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В мобилизации очень важно, знаете, как из пункта "А" в пункт "Б", чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А", куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами", — продолжил президент.

Демобилизация в Украине: реакция ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в первую очередь нужно менять коммуникацию с военными и четко говорить о проблематиках. Если в первый год войны люди понимали, почему нужно идти воевать и шли на это, то сейчас, учитывая колоссальный ресурс ВС РФ, возникают проблемы с коммуникацией и возникают некоторые вопросы вокруг определенных тем.

"В первую очередь про ТЦК. Работают ли они надлежащим образом, были ли проведены изменения, с учетом того, что там была произведена определенная ротация. Эффективны ли они с точки зрения подготовки. Вторая составляющая — мобилизация и демобилизация. Много людей находятся на линии фронту 18-19 месяцев", — заявил советник главы ОП.

Также нужно понимать, продолжил Михаил Подоляк, получают ли люди психологическое понимание того, что такое война и готовы ли они к этому. Борьба продолжается 639 дней, а это очень много и имеет свои последствия как для военных, так и для их семей.

"Сегодня это (мобилизация, — ред.) не вопрос эмоционального решения: "Я готов защитить свою семью или страну". Нет, это вопрос рационального выбора: "Потому что у меня есть соответствующие функции и компетенции, чтобы я был эффективным на поле боя". Система должна быть построена более логистически продумана. Это и есть коммуникация", — заявляет советник главы ОП.

Демобилизация в Украине: реакция военного

Офицер подразделения Kraken Константин Немичев убежден, что в первую очередь демобилизации должны подлежать те, чей срок службы превышает 2 года. При этом необходимо найти оптимальное решение, потому что вопрос качества военнослужащих также играет весомую роль.

У новых мобилизованных может не быть такого боевого опыта и мотивации, как у людей "из первой волны", которые шли добровольцами. Для этого нужно сделать так, продолжает офицер, чтобы процент новобранцев в подразделениях не превышал процент опытных военных.

"Для этого нужно уже сейчас внедрить механизм, по которому будет возможно начать ротацию отдельных бойцов на мобилизованных, которые уже прошли обучение и нуждаются в "обкатке" в бою", — заявляет Константин Немичев.

Напомним, 21 ноября народный депутат Георгий Мазурашу предложил Верховной Раде рассмотреть законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О мобилизации", а также ряд других законов, касающихся военнообязанных и военнослужащих.