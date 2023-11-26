ВС РФ ночью атаковали Украину ударными Shahed: на Киевщине прогремели взрывы (фото)

Украинская противовоздушная оборона уничтожила восемь из девяти российских беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.

В ночь с 25 на 26 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"В ночь на 26 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ) 9-ю ударными БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

В ПС отметили, что в результате боевой работы противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила восемь российских беспилотников типа Shahed-131/136.

В Telegram-канале "Новости КОС ВСУ" со ссылкой на командующего Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева сообщили, что ночью оккупанты запустили шесть дронов-камикадзе по Северной операционной зоне.

"Несмотря на очередную попытку противника все воздушные цели были уничтожены Силами обороны Украины. Три из них уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны Северной группировки войск", — сказал Сергей Наев.

Он отметил, что в небе Киевской области был уничтожен один ударный БПЛА, еще два дрона — на Сумском направлении, один из которых над Полтавской областью.

В каких областях объявили воздушную тревогу

Согласно карте тревог Украины, ночью воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.

На момент выхода публикации, в пресс-службах ОВА не прокомментировали ночные атаки ВС РФ.

Взрывы в Киевской области

Около 00:00 26 ноября корреспондент Фокуса и местные Telegram-каналы сообщали о взрывах в Киевской области. Предварительно, речь шла о работе противовоздушной обороны по вражеским дронам.

Напомним, ночью 26 ноября беспилотники атаковали временно оккупированную территорию Донецкой области. По словам главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина, в результате атаки есть повреждения, часть области осталась без света.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация со средствами ПВО в приграничных областях, граничащих с РФ и Беларусью — Сумская, Черниговская, Черкасская, Запорожская, Херсонская области и на Донецком направлении.