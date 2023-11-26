В Украине расширят права ТЦК: что изменится при вручении повесток (видео)

Сейчас представители ТЦК и СП не имеют права останавливать граждан, проверять их документы и вручать повестки. Права представителей военкоматов сможет расширить законопроект, который разрабатывается при участии Минобороны и Генштаба, рассказали в Раде.

В Украине планируют расширить права сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

Он отметил, что в Украине разрабатывается законопроект о процедуре мобилизации на демобилизации с участием Министерства обороны и Генерального штаба, этот документ сможет расширить права представителей ТЦК.

По словам Костенко, сейчас много вопросов со стороны ТЦК и СП и граждан, которых они пытаются мобилизовать, ведь по факту представители ТЦК не имеют прав останавливать граждан, проверять их документы и вручать повестки.

"Полиция иногда отстраняется от этого, чтобы не стать каким-то центром скандала, чтобы человека не привлекать. И можно понять и полицейских, и ТЦК, у которых стоят планы, и людей, которых незаконно пытаются привлечь, но у которых есть ответственность, согласно Конституции, — защищать страну", — сказал Роман Костенко.

Он отметил, что новый законопроект сможет предоставить работникам ТЦК новые права — им позволят вести аудио и видеозаписи, проверять приписные и документы.

Напомним, начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо заявил, что в Украине предусмотрена ответственность за нарушение правил учета, уклонение от учета и мобилизации. Гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.

Ранее комендант Львовской области Тарас Грень рассказал, что представители ТЦК имеют права выписать повестку гражданину, который не предоставил документы для проверки, однако не могут задерживать такое лицо.