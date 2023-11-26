РФ может начать наступление на другом участке границы: Наев предупредил о новых угрозах на фронте

Украина готовится к атакам ВС РФ на новых направлениях. Генерал-лейтенант пояснил, что наступления захватчиков возможны, потому что Россия до сих пор имеет доступ к современным технологиям.

Россия имеет возможность создавать оружие с использованием современных технологий. Также продолжает получать поддержку от союзников. Если так будет продолжаться и дальше, то ВС РФ начнут новое наступление, которое будет происходить на других участках фронта — не только на юге и востоке. О новых угрозах на российско-украинской войне рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев во время интервью с агентством ABS News.

Журналисты напомнили, что во время летнего наступления 2023 года у ВСУ не было таких масштабных достижений, как во время Харьковского и Херсонского наступлений, состоявшихся осенью 2022 года. Также перечислили, какие средства имеют возможность использовать ВС РФ: ударные дроны Lancet, дистанционное минирование территории, преимущество в воздухе.

В ответ генерал Наев предупредил, что будет в случае, когда РФ будет наращивать выпуск оружия и получать помощь от союзников. По его мнению, боевые действия могут выйти за пределы существующей линии фронта и переместятся на другие участки границы Украины.

"Война может снова выйти за пределы востока и юга", — написали журналисты, основываясь на словах украинского офицера.

Между тем Наев заверил, что Силы обороны готовятся к такому варианту — строят фортификации, минируют, тренируются.

"Мы готовимся к этому. Мы строим оборону, минируем и тренируем наши силы", — заявил генерал.

Отметим, журналисты, беря интервью у Наева, посетили учения мобильных огневых групп, которые проходили в неуказанной местности на севере Украины. Медийщики рассказали, как шесть экипажей охотились на тренировочную мишень и смогли пробить ее несколькими выстрелами, но не уничтожить.

Генерал Наев рассказал ABS News об особенностях украинских сил ПВО. Отметил, что используют старые советские и новые западные установки. Также пояснил, что западные установки для уничтожения целей используют в 10 раз меньше выстрелов, чем советские. При этом стоят они в сотни раз больше, чем дроны, которые им приходится ликвидировать.

Отметим, во время визита министра обороны Германии Бориса Писториуса стало известно, что зимой эта страна предоставит Украине еще одну установку ПВО — ЗРК Patriot. Тогда же объявили о выделении нового пакета помощи, в который вошли два десятка немецких БМП. Между тем парламентарии в Бундестаге заявили, что поддержка Украины истощила арсеналы армии ФРГ и ситуация "катастрофическая".