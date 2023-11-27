Заставили оскорбить Зеленского: силовики Лукашенко задержали украинца

По информации белорусского медиа, в подписи под видео отметили, что на кадрах бойцы отряда особого назначения "Тайфун" из Гродно, который создали в июле 2023 года.

В белорусском городе Волковыск, что в юго-восточной части Гродненской области, силовики задержали украинца, который получил гражданство Беларуси. Его заставили оскорблять президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание"Зеркало" со ссылкой на Telegram-каналы.

По информации издания, на видео из социальных сетей видно, как пять силовиков в бронежилетах и балаклавах задерживают мужчину.

Как указано в подписи, это бойцы отряда особого назначения "Тайфун" из Гродно, который создали в июле 2023 года.

Спецназовцы, по словам главы МВД Николая Карпенкова, между прочим, должны были осуществлять операции против диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований, укреплять охрану государственной границы и контролировать безопасность граждан. Однако на самом деле оказалось, что они выполняли задачи в пользу режима президента Беларуси Александра Лукашенко, задерживая мирных граждан на улицах.

"Силовики Лукашенко заставили задержанного записать "покаянное видео" с оскорблением президента Украины Владимира Зеленского и признанием в том, что он публиковал в интернете белорусскую национальную символику", — пояснили журналисты.

На кадрах мужчину заставили:

признаться, что на самом деле это он "разместил в интернет-ресурсах БЧБ-символику";

обозвать президента Украины Владимира Зеленского.

Видеоролик с украинцем, по данным медиа, обнародовали в закрытом Telegram-канале, который связывают с белорусскими силовыми ведомствами.

Напомним, в начале осени 2023 года Фокус упоминал о существовании в Беларуси ЧВК "ГардСервис". В частности, СМИ информировали, что часть наемников ЧВК "Вагнер", которые выехали из РФ из-за мятежа Евгения Пригожина, вошли в белорусскую военную компанию. Несколькими месяцами ранее, в январе 2023 года, о наемниках упоминала оппозиционерка Светлана Тихановская: указывала, что Лукашенко создает частную армию.

Также в Беларуси готовятся к выпуску гранатометного комплекса "Сапфир", который способен выпускать по четыре гранаты за раз. Между тем эксперты проанализировали, при каких условиях Россия сможет втянуть Лукашенко в войну против Украины.