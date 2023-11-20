$5 млн на "ровном месте": силовик Лукашенко руководит ЧВК, "зарабатывающей" на недвижимости (видео)

Наемники единственной белорусской ЧВК причастны не только к войне, но и к сделкам с недвижимостью, обнаружили расследователи Belpol. По их данным, сделками занимаются силовик и финансист Лукашенко.

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Глава Беларуси Александр Лукашенко разрешил создать единственную частную военную компанию, которая владеет целым арсеналом. Компания под называнием "ГардСервис" сформировалась незадолго до выборов 2020 года, когда подавили протесты белорусов против победы нынешнего руководителя государства. С тех пор ЧВК окрепла, и, кроме оружия, занимается еще и строительством. При этом учредители компании тесно связаны с человеком из окружения Лукашенко, которого называют "одним из самых зловещих". О деталях создания и работы ЧВК "ГардСервис" рассказали расследователи оппозиционного белорусского сообщества Belpol. Видео с материалами расследования выложено в Youtube-канале сообщества.

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Видео о деятельности ЧВК "ГардСервис" длится более получаса и основывается на большом массиве документов, которые попали в руки Belpol. Расследователи начинают с того, что объясняют, каким образом две основательницы компании — белоруска Анна Пушкарева и украинка Анна Хмелевская — связаны с Лукашенко. Указывают, что женщины причастны к деятельности "одной из самых зловещих фигур белорусской политики и ближайшего сподвижника узурпатора Виктора Шеймана". Также к деятельности ЧВК причастен белорусский предприниматель Александр Алексин, отмечают расследователи. Алексин — так называемый "кошелек Лукашенко", напоминают они.

Виктор Шейман, занимался политическими преследованиями при Лукашенко Фото: Из открытых источников Александр Алексин, "кошелек Лукашенко" Фото: Из открытых источников

ЧВК "ГардСервис", как указано в материале, это единственная частная военная компания, которой на территории Беларуси разрешено покупать, хранить и применять "служебное и гражданское оружие". Ко всему, со временем они начали заниматься еще и строительным бизнесом: все — под прикрытием власти. В частности, Шейман, который был любовником одной из женщин и фигурирует в сделках компании, — это человек, который в Беларуси занимается политическими репрессиями и отвечает за личную безопасность Лукашенко. Также он был главой Совбеза и помощником "белорусского диктатора". При этом о нынешней должности этого человека ничего не известно — в видео ее называют "таинственной".

На видео подробно описывают должностные оклады руководителей ЧВК, чем они занимаются и откуда пришли: в подавляющем большинстве — из силовых или оборонных структур Республики Беларусь. Также перечисляют некоторые виды оружия, которые есть на балансе компании, и количество работников в отдельных подразделениях:

штатная численность "ГардСервис" — 64 чел;

администрация — 9 чел;

отдел охранной деятельности — 36 чел;

имеющееся оружие — "34 служебных пистолета МР-71 "Байкал", два пистолета Лок 17, три пистолета Макарова, три автомата АКС-74, четыре гладкоствольных карабина и один карабин с нарезным стволом".

Расследователи установили, что под нужды ЧВК власть выделила 4,69 га, которые принадлежали ФК "Динамо". Компания начала строительство, для которого "все работы выполнялись по минимальным ценам с применением всех возможных понижающих коэффициентов". К тому же мебель досталась бесплатно со складов Лукашенко, говорится на видео. Путем определенных махинаций "профит" владельцев якобы охранной компании, которая начала заниматься строительством, составил около 5,5 млн долл, заявили авторы.

Отметим, в начале осени 2023 года Фокус упоминал о существовании в Беларуси ЧВК "ГардСервис". В частности, СМИ информировали, что часть наемников ЧВК "Вагнер", которые выехали из РФ из-за мятежа Евгения Пригожина, вошли в белорусскую военную компанию. Несколькими месяцами ранее, в январе 2023 года, о наемниках упоминала оппозиционерка Светлана Тихановская: указывала, что Лукашенко создает частную армию.

Напоминаем, в Беларуси готовятся к выпуску гранатометного комплекса "Сапфир", который способен выпускать по четыре гранаты за раз. Между тем эксперты проанализировали, при каких условиях Россия сможет втянуть Лукашенко в войну против Украины.