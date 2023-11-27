Поставки двойного назначения: поток военных товаров в РФ через Турцию резко вырос, — FT

По данным журналистов, растущая торговля и рост импорта в Турцию материалов, используемых российскими военными, подорвали попытки США и Европы ограничить возможности Москвы по оснащению своих вооруженных сил.

Поток неотъемлемых товаров из Турции в Россию, необходимых для поддержания боеспособности военной техники в Москве, значительно увеличился в текущем году. Это вызывает тревогу у Соединенных Штатов и их союзников, поскольку они опасаются, что данная страна может использоваться в качестве промежуточного звена для поставок конфиденциальной продукции от собственных производителей. Об этом сообщает издание Financial Times.

В источнике отмечается, что увеличение объемов торговли и рост поставок в Турцию 45 видов материалов, используемых российскими военными, сорвали попытки США и Европы ограничить возможности Москвы по вооружению своих вооруженных сил. Это привело к усилению напряженности между Анкарой и ее союзниками в НАТО.

В сигнале того, что ограничение этой торговли стало приоритетом для Вашингтона, заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон планирует посетить Стамбул и Анкару на текущей неделе. В ходе визита он намерен обсудить вопросы "предотвращения подрыва расследований в области торговли и финансовой деятельности, которая способствует усилиям России в ее войне против Украины".

Эта поездка станет второй для Нельсона в Турцию в текущем году и проходит на фоне признаков того, что определенные товары двойного назначения, рассматриваемые США и их союзниками как особенно ценные в контексте военных действий, напрямую поступают в Россию, несмотря на то, что они были отмечены маркировкой для экспорта в другую страну.

Попытки прекратить эту торговлю с Россией осложнились, поскольку эти товары имеют как коммерческое, так и военное применение. За первые девять месяцев 2023 года Турция сообщила об экспорте 45 товаров, которые США считают "высокоприоритетными" для России и пяти стран бывшего СССР, на сумму 158 млн долларов. Это в три раза превышает уровень, зафиксированный за тот же период в 2022 году, когда началась полномасштабная война России против Украины.

Согласно анализу Financial Times, основанному на данных из таможенной базы данных Trade Data Monitor, среднегодовая сумма за период с 2015 по 2021 год составила 28 миллионов долларов. В этот период 45 категорий товаров, включая такие продукты, как микрочипы, оборудование связи и оптические прицелы, подлежат контролю экспорта со стороны США, Европейского союза, Японии и Великобритании с целью предотвращения их поступления в Россию. Однако существует возможность обойти эти ограничения, используя посреднические структуры для скрытия конечного пункта назначения. В текущем году импорт товаров высокого приоритета в Турцию из стран "Большой семерки" вырос на более чем 60% по сравнению с аналогичными периодами с 2015 по 2021 год, достигнув почти 500 миллионов долларов.

Ранее в сети появилась информация о том, что по меньшей мере 13 турецких фирм в прошлом году экспортировали в Россию товары на общую сумму не менее 18,5 млн долларов. 3 февраля издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором сообщалось, что 10 российских компаний получили транспортные средства, пластмассовые и резиновые изделия и другие товары, находящихся под санкциями США.

Кроме того турецкие фирмы в нарушение американского экспортного контроля могли отправить в Россию лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары на сумму в 16 млн долларов. Журналисты того ж издания отметили, что товары получала дочерняя компания российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение", выпускающая системы вооружения для Военно-морского флота РФ.