Пустые склады: Чехия больше не может поставлять Украине вооружение, — Минобороны

Министр обороны страны Яна Чернохова заявила, что на чешских армейских складах осталось не так много оборудования военного назначения, которое может быть отправлено в Украину.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 26 ноября заявила, что Прага больше не может оказывать дальнейшую поддержку Украине, которая борется с российской агрессией, так как на чешских складах больше нет достаточного запаса необходимого для этого военного оборудования. Об этом сообщает агентство České Noviny.

Однако глава чешского Миниобороны отметила, что Чехия предоставляет не только государственная помощь. Она подчеркнула, что частные компании и доноры продолжают получать лицензии на экспорт.

"У нас уже не так много предметов военного назначения, которые мы можем отправить в Украину. С другой стороны, мы постараемся компенсировать невозможность отправки материалов из наших запасов, поскольку не хотим ставить под угрозу нашу обороноспособность, экспортными лицензиями, которые мы выдаем частным компаниям", — заявила Чернохова.

По ее словам, в этом году на территории Чехии и в Польше чешскими инструкторами было подготовлено более 4 тыс. украинских военнослужащих. Она заверила, что такая помощь будет продолжаться.

Между тем Чехия имеет возможности для оказания помощи Украине через частные компании и с использованием иностранных средств. Чернохова привела в пример почти 50 боевых машин пехоты, 2500 пистолетов, 7000 винтовок, 500 легких пулеметов и 500 снайперских винтовок, которые Чехия отправила на датские деньги.

В заключение глава оборонного ведомства добавила, что Россия способна быстро восполнять свои запасы как за счет собственного производства, так и за счет других стран-партнеров.

"Догнать и перегнать другую сторону в гонке вооружений нелегко, и для Украины это может означать, что некоторые процессы идут не так, как она планировала заранее", — сказала она.

Авторы материала также напомнили, что с начала российского вторжения в прошлом году Чехия передала Украине военную технику общей стоимостью около 1,2 млрд чешских крон (около 54 млн долларов). В числе переданного вооружения — самолеты, десятки танков, боевые машины, ракетные установки, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

Напомним, граждане Словакии и Чехии объявили сбор средств на приобретение вертолета Black Hawk для украинского подразделения ГУР МО. Пресс-служба ведомства сообщила, что за неделю удалось собрать 400 млн евро.