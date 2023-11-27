Партизаны устроили перестрелку с "кадыровцами" под Мелитополем и подорвали их автомобиль: детали

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, движение сопротивления продолжает свою работу и наносит противнику колоссальный ущерб. В момент взрыва захватчики ожидали подмогу.

Возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области произошла перестрелка подпольщиков с "кадыровцами". Противник понес потери. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале 27 ноября.

По его словам, произошел инцидент на выходных в районе населенного пункта Мирное. Местные жители услышали перестрелку, которая продлилась некоторое время. Позже оказалось, что это была борьба партизан и оккупантов.

"После "кадыровцы" ожидали подмогу, когда "неожиданно" взорвалась их "Нива". Автомобиль сгорел. Количество жертв пока устанавливается", — заявил Иван Федоров.

Отдельно было отмечено, что несмотря на все попытки российских оккупантов запугать движение сопротивления на захваченных территориях, их действия продолжаются.

Партизаны дальше наносят большие потери ВС РФ и происходить это будет систематически, пока противник не покинет все украинские территории.

Больше подробностей по этому поводу не прозвучало. Российская сторона никак не прокомментировала инцидент на момент публикации материала.

К слову, 27 ноября также сообщалось, что в захваченном Мариуполе Донецкой области были обнаружены тела 6 оккупантов, рядом с которыми лежали портреты президента РФ Владимира Путина. Подполье "Зла Мавка" уточняет, что двое представителей ВС РФ были застрелены, а еще четырех обнаружили с ножевыми ранениями на местном пляже.

Напомним, 22 ноября сообщалось, что "Атеш" попал на военную базу ВС РФ в Крыму. Партизаны посетили 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Российской Федерации. Они провели тайную встречу с мобилизованными, которые являются членами движения.