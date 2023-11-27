"Погубили сотни тысяч жизней": Кива добивается дела против Зеленского и Залужного (фото)
Предатель убежден, что украинская делегация сознательно затягивала переговоры. По его словам, чиновники выполняли указание британского экс-премьера Джонсона.
Экс-нардеп Илья Кива, признанный виновным в госизмене, обратился к генпрокурору Украины Андрею Костину из-за преступлений, якобы совершенных украинскими представителями власти. Соответствующие фото он сам опубликовал в соцсетях 27 ноября.
Обвинения Кивы касаются:
- президента Владимира Зеленского;
- секретаря СНБО Алексея Данилова;
- главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
- экс-главы СБУ Ивана Баканова;
- экс-начальника Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада;
- народного депутата Давида Арахамии;
- председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;
- руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
По словам предателя, члены украинской делегации "сознательно затягивали процесс переговоров" с Россией и не пытались достичь договоренностей. Это якобы могло уберечь "сотни тысяч жизней" и позволило бы избежать "полного уничтожения экономики страны".
Кива подчеркнул, что украинские чиновники следовали "указанию" экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать", и этим нанесли ущерб суверенитету Украины.
В своем обращении к Костину экс-депутат просит правоохранителей возбудить соответствующее дело. Документ подписан от 27 ноября.
Напомним, ранее бывший нардеп Илья Кива заявлял, что "Украина стала колыбелью возрождения фашизма". Он утверждал, что РФ "взяла на себя миссию освобождения" страны и выражал свою готовность "стать в строй" оккупантов.
Также он убежден, что Израиль проиграет в войне. В таком случае, по прогнозу предателя, население страны якобы переселится в западные регионы Украины.