Украина может запускать по 300 дронов ежедневно по стратегическим объектам РФ, — обозреватель (видео)

Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, если Укроборонпром производит десять тысяч дронов в месяц, это означает, что сотни БПЛА в день можно запускать по России.

Украинские производители способны выпускать десятки тысяч беспилотников, что позволит запускать по 300 дронов ежедневно по аэродромам врага, их заводам и стратегическим целям. Военный эксперт Алексей Гетьман в эфире "Ми-Україна" сообщил подробности.

Атаку БПЛА по российским объектам нельзя назвать местью, ведь Россия уже полтора года пытается уничтожить инфраструктуру Украины. По его словам, Украина отвечает асимметрично, поскольку пытается защитить свою инфраструктуру.

Как отметил военный эксперт, специалисты оценили ситуацию по производству дронов и отметили, что можно изготавливать десятки тысяч дронов в месяц, а возможно, даже и 30 тысяч единиц. По его словам, благодаря изготовлению из простой древесины беспилотники получают способность быть практически незаметными.

"Если десять тысяч в месяц Укроборонпром делает, это означает, что по 300 в день можно запускать", — сообщил специалист.

Удары БПЛА по России

В ночь с 25 на 26 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали несколько областей России. Минобороны РФ заявило о якобы сбитых беспилотниках в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Позже в военном ведомстве оккупантов сообщили об уничтожении еще нескольких БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях.

В соцсетях сообщили, Смоленский авиазавод атаковали неизвестные БПЛА. Благодаря средствам РЭБ, как сообщают российские СМИ, был обезврежен беспилотник, который упал на предприятие и повредил крышу и балку перекрытия.

В ГУР подтвердили причастность к атаке беспилотников по РФ. Издание "РБК-Україна" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что атака дронов на российские объекты началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Дроны запустили по военным объектам Москвы и области, в Туле и Смоленске.

Напомним, 27 ноября аналитик оценил удары БПЛА по оккупантам. Дроны, как считает Александр Мусиенко, должны отвечать определенным техническим условиям относительно дальности полета, способности избегать действия средств РЭБ, ПВО, а конкуренция между компаниями только пойдет на пользу.