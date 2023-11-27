"Будем проигрывать": в ВС объяснили, почему F-16 могут не помочь ВСУ

Пока неизвестно, какой именно модификации будут самолеты F-16, которые передадут Украине. В ВС рассчитывают на те истребители, которые смогут противостоять российским Су-35.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина может получить около 200 истребителей F-16. Об этом он сообщил в интервью "Новинарне".

"Двести — с учебно-боевыми самолетами имеется в виду. Конечно, реалистичное. Это в этой модели перспективных Воздушных сил. В мирное время с заменой всего советского парка тактической авиации. Скажем, Франция меньше Украины, а у нее 230 современных бортов на вооружении", — сообщил Юрий Игнат.

По его словам, сейчас Украина может получить около полутора сотен бортов и учебные самолеты, также дополнительно партнеры передадут к истребителям специальную, транспортную авиацию и вертолеты.

Он отметил, что пока неизвестно, какой именно модификации будут самолеты F-16, которые получит Украина. В ВС рассчитывают на ту модификацию, которая сможет противостоять российскому истребителю Су-35.

"Если она (модификация, — ред.) не будет соответствовать, то мы, соответственно, будем проигрывать, не будем иметь преимущества", — пояснил он.

Однако Украина может рассчитывать на дальнейшую модернизацию тех моделей, которые получит. В частности, в ЕС есть предприятия, которые могут это сделать, считают в ВС.

По словам Игната, западные самолеты могут стать частью ПВО внутри страны для защиты от ракет и дронов, поскольку истребители имеют чувствительный радар, который видит цели, а ракеты с активными головками самонаведения не промахнутся.

"Нам нужен самолет, чтобы завоевать преимущество в воздухе. Только так сегодня достигается успех в наземных операциях. Нам надо, чтобы F-16 не уступал по характеристикам российским Су-35", — добавил Юрий Игнат.

Напомним, 24 ноября военный эксперт Михаил Жирохов сообщил, что истребители F-16 смогут усилить украинскую ПВО. По его словам, самолеты будут использоваться как перехватчики ракет класса "воздух — воздух".

20 ноября военный обозреватель Денис Попович заявил, что в первой половине 2024 года Украина сможет получить истребители F-16. Он отметил, что это решение уже принято, тогда как сейчас идет обучение пилотов.