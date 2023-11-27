РФ может получить иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Ababil: чем они особенные

Характеристики иранских ракет могут быть под сомнением, считает эксперт Виктор Романенко, поскольку производители оружия часто используют в рекламе данные, полученные в идеальных условиях.

Иран может передать Российской Федерации баллистические ракеты Ababil и Fateh-110. О характеристике вооружения рассказали в издании "РБК-Украина".

Баллистическая ракета Ababil: что известно

Баллистическая ракета Ababil имеет длину в 3,7 метра, ее общая масса — 240 килограммов, масса боеголовки — 45 килограммов, дальность полета — 86 километров. Ракета имеет различные системы наведения в зависимости от модификации. В частности, в обычном варианте она инерционная, для стрельбы по координатам, тогда как Ababil OP — оптико-электронная.

Эксперт по авиации и ракетным вооружениям Валерий Романенко отметил, что из-за дальности полета в 86 километров, под угрозой будут почти все те же прифронтовые города, что и сейчас находятся под ударом. Однако он не уверен, что в боеголовке есть 45 килограммов взрывчатки, поскольку иногда оболочку делают толстостенной, чтобы увеличить радиус поражения за счет обломков.

"Ababil — это скорее тактическая ракета, которая по параметрам примерно соответствует системам типа "Точки-У", "Смерч" или "Ураган". Говорить о том, что они представляют какую-то новую для нас опасность, не приходится", — сказал он.

Макет Абабиля

Баллистическая ракета Fateh-110: что известно

Издание отметило, что серийное производство ракеты началось в первой половине 2000-х годов, их использовали во время войны в Сирии, также есть данные об их поставке "Хеозболле" в Ливане.

"Что касается Fateh-110, то у наиболее массовой ракеты (третьего поколения) дальность невысокая, до 300 км. То есть даже при большом желании до Киева она не долетит. Но у нее гораздо больше боеголовка, которая достигает 650 кг", — сообщил Романенко.

Ракета Fateh-110 класса "земля — земля", ее стартовая скорость — 3 Махи (3704 км/ч), тогда как скорость на момент удара — 4 Махи (до 5000 км/ч). Длина ракеты — 8,86 метра, диаметр — 0,61 метра, общая масса — 3 450 кг, а масса боевой части — 400-650 кг. Дальность полета составляет до 300 километров, у четвертого поколения — до 400 километров.

Запуск ракеты Fateh-110

Эксперт отметил, что ракеты Fateh-110 имеют большую разрушительную силу, чем российские "Точка-У", С-300 и "Искандер". Кроме этого, иранские ракеты по схеме отличаются от тех, которые производит российский военно-промышленный комплекс — разные размеры, двигатели. Иранские ракеты наводятся с помощью спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, подпадают под воздействие средств радиоэлектронной борьбы и проще "Искандеров".

"Российские "Искандеры" способны отстреливать ловушки и маневрировать на терминальном участке полета, что усложняет задачу по их ликвидации в воздухе. Иранские ракеты маневрировать не могут. Но из-за того, что они баллистические, эффективно сбивать их все равно способны только противоракетные комплексы Patriot и SAMP-T", — рассказал Валерий Романенко.

По словам эксперта, характеристики иранских ракет могут быть под сомнением, поскольку заявленная дальность для дрона-камикадзе типа Shahed якобы составляла 2 тысячи километров, тогда как подтверждено поражение цели только на 1200 километрах. Поэтому характеристики вооружения нужно сравнивать с выводами западных экспертов и смотреть на реальные показатели, зафиксированные спутниками.

"Производители оружия часто грешат тем, что используют в рекламе своей продукции данные, полученные в идеальных условиях. Иран здесь точно не исключение", — добавил Валерий Романенко.

Напомним, 21 ноября СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джона Кирби заявили, что Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности. В США заявили, что будут следить за ситуацией между Ираном и Россией и принимать соответствующие меры в случае необходимости.

7 ноября представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия смогла договориться с Ираном о приобретении баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Он отметил, что в Украине нет эффективной защиты против баллистических ракет.