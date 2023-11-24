"Неприятные": эксперт назвал особенности баллистических ракет, которые Иран может передать РФ (видео)

Константин Криволап не понимает, зачем Ирану передавать ракеты России, поскольку страна недавно вышла из-под санкций, и может снова под них попасть.

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Иран может передать Российской Федерации баллистические ракеты, а именно Fateh-110, Ababeel или Zolfaghar. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии "24 Каналу".

По его словам, разговоры о передаче этих ракет продолжаются еще с сентября 2022 года. В октябре закончились действие санкций против Ирана, после чего появились разговоры о передаче России баллистических ракет. В частности, ракета Ababeel имеет дальность полета 80-90 километров. Эксперт не понимает, зачем это вооружение ВС РФ, поскольку они имеют ракеты, подобного радиуса действия. Другие ракеты — являются неприятными, и Криволап также не понимает, зачем Ирану их передавать, поскольку страна только вышла из-под санкций, и в результате может снова под них попасть.

Кроме этого, авиационный эксперт заявил, что "не всё хорошо" с контрактом по производству дронов Shahed в Татарстане. По его словам, Россия в порядке расчета с Ираном должна была поставлять истребители Су-35, однако сейчас никаких сообщений нет о том, что РФ выполнила условия.

"Поэтому там (между Ираном и РФ, — ред.) есть какие-то противоречия. То что Россия накапливает сейчас ресурсы, и, возможно, ракеты ей бы не помешали. Это возможно, но мы все равно будем готовиться к максимальным значениям, и готовить системы ПВО независимо от того, будут ли иранские ракеты или не будут. Мы будем готовиться с учетом того, что все может быть", — добавил Константин Криволап.

Напомним, 21 ноября в СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джона Кирби сообщили, что Иран может рассматривать возможность предоставления России баллистических ракет малой дальности. Россия может открыто приобрести баллистические ракеты у Тегерана, поскольку в октябре ракетное эмбарго ООН против Ирана закончилось.

7 ноября представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия смогла достичь договоренностей с Ираном по поставкам баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar. Он отметил, что проблема с баллистическими ракетами заключается в том, что они летят быстрее, чем крылатые или БПЛА.