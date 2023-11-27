"Самый большой проигрыш": престиж флота РФ пострадал из-за войны, — СМИ

Престиж российского флота пострадал после уничтожения флагмана "Москва". Это судно считается крупнейшим военным кораблем, потерянным в бою со времен Второй мировой войны, рассказал журналист Питер Сучиу.

Российский флот является самым большим проигрышем для врага в войне. Об этом сообщило издание The National Interest.

"Российский военно-морской флот может пострадать из-за войны в Украине", — сказал журналист Питер Сучиу.

В издании отметили, что престиж российского флота пострадал после уничтожения наземными ракетами флагмана "Москва", который считается самым большим военным кораблем, потерянным в бою со времен Второй мировой войны.

Американское СМИ процитировало заявление Дмитрия Медведева, которое он сделал как президент РФ в 2009 году: "Без надлежащего флота Россия не имеет будущего как государства". Однако сейчас российский черноморский флагман находится на дне Черного моря, а его флагманский авианосец "Адмирал Кузнецов" — на ремонте, который может длиться годами, маловероятно, что он сможет вернуться на службу раньше конца следующего года, и только при условии, если в РФ научат экипаж управлять кораблем. Журналист убежден, что сейчас нет моряков, которые имеют опыт работы с авианосцем из-за того, что тот уже давно выведен из эксплуатации.

В издании рассказали, что весной было объявлено о том, что флагманский атомный корабль Северного флота РФ атомный линейный крейсер "Петр Великий" типа "Киров" будет списан из-за слишком дорогой модернизации. Тогда как его родственное судно "Адмирал Нахимов" находится не в рабочем состоянии с 1999 года. СМИ отметили, что судно может начать ходовые испытания, однако многие военно-морские эксперты сомневаются в его возможностях из-за того, что корабль старше многих моряков, которые на нем служат.

Несмотря на это РФ достигла прогресса в создании гиперзвукового оружия, которое могло бы превратить его меньшие фрегаты в военные корабли, убежден американский журналист. В частности, для испытаний оружия был привлечен фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Также РФ удерживает одни из крупнейших подводных сил в мире — 58 лодок, включая 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами.

"Она (Россия, — ред.) также спустила на воду несколько новых подводных лодок и планирует построить четыре дополнительных катера с баллистическими ракетами, пять подводных лодок с крылатыми ракетами и шесть дизельных ударных подводных лодок", — отметил Сучиу.

Журналист добавил, что эти корабли вместе с запланированными десантными судами, шестью фрегатами и 24 корветами могут помочь России сохранить военно-морское присутствие на мировой арене, однако это военно-морская сила не того масштаба, "в лучшем случае это будет эскадра больше, чем флот".

Напомним, 27 ноября главнокомандующий Военно-морского флота РФ генерал-лейтенант Виктор Астапов заявил, что в России планируют бригады морской пехоты переформировать в дивизии. По его словам, для этого подразделениям вовремя предоставляют технику и вооружение и добавили к тренировкам использование различных типов дронов.

10 ноября военный эксперт, капитан 1-го ранга ВМС запаса Андрей Рыженко рассказал, что украинские бойцы могут уничтожить основное боевое ядро российского флота в Черном море. Для этого Украине нужно регулярное пополнение запасов крылатых ракет, самолеты F-16 и ракеты ATACMS.