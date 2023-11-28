РФ не сможет создать новые МиГи под "Кинжалы" после ударов по Смоленскому заводу, — эксперт

Военный эксперт Петр Черник подчеркнул, что поражение самолетов МиГ-31К — это "очень хорошая" для Украины новость. По его словам, атаки БПЛА по вражеским объектам должны участиться.

Удар по Смоленскому авиационному заводу может быть "очень хорошей новостью" для Украины, если были поражены носители ракет "Кинжал" МиГ-31К. Об этом в эфире телемарафона 27 ноября заявил военный эксперт Петр Черник.

"МиГов, модернизированных именно под "Кинжал", всего 10 единиц. И если бы действительно именно эти МиГи подпали под удар — то это очень хорошая для нас новость", — подчеркнул он.

Аналитик объяснил, что Россия больше не способна строить такие самолеты. Самый молодой МиГ-31К был выпущен еще в 1994 году.

"А вообще в стратегическом контексте как раз уничтожение военно-промышленного комплекса, как раз удары по всем типам заводов, которые производят оружие, и является той стратегической задачей, которая в перспективе может переломить ход войны, но есть нюанс — масштабируемость имеет значение", — добавил Черник.

Он объяснил, что атаки одного-двух дронов — это хорошо, но нужно бить по ресурсам ВС РФ как они это делают по Украине.

"Хотя бы несколько десятков в сутки в течение, скажем, полгода. Вот тогда действительно будет результат", — отметил эксперт.

Комментарий Петра Черника (о МиГ-31К — с 1:57)

Напомним, утром 26 ноября беспилотники атаковали Смоленский авиационный завод. Сообщалось, что никто не пострадал, но была повреждена крыша и балка перекрытия одного из цехов.

Позже в СМИ со ссылкой на украинскую разведку проинформировали, что атака БПЛА прошла успешно и "достигла поставленных целей".