Отравление жены Буданова: стало известно, как себя чувствует руководитель разведки, — СМИ

Жену главы ГУР госпитализировали с отравлением тяжелыми металлами, рассказали журналисты. Позже источники в разведке сообщили СМИ, что пострадала не только она.

Стало известно состояние здоровья начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, чью жену могли отравить. Об этом со ссылкой на неназванные источники в спецслужбах 28 ноября проинформировали в "РБК-Украина".

Двое анонимных собеседников подтвердили журналистам, что у самого Буданова отравление диагностировано не было. Проблем со здоровьем он также не имеет.

"С ним все в порядке, у него ничего не обнаружили", — заявил один из источников.

Отравление Марианны Будановой: что уже известно

28 ноября в СМИ проинформировали, что жену руководителя ГУР Марианну Буданову госпитализировали. Неназванные источники в ведомстве рассказали, что женщина уже завершает курс лечения после поражения тяжелыми металлами. Правоохранители расследуют вероятное покушение на убийство.

Фото Марианны Будановой Фото: Бабель

Позже в медиа со ссылкой на источники в ГУР сообщили, что симптомы отравления обнаружили не только у Марианны Будановой, но и у других работников ведомства. Однако из-за веса состояние женщины ухудшилось быстрее. По словам анонимного собеседника, все отравленные проходят лечение.

Напомним, в украинской разведке заявляли, что руководитель ведомства Кирилл Буданов пережил уже с десяток покушений на свою жизнь. Представитель Андрей Юсов подчеркивал, что военачальник является "одной из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для господствующего режима Путина".