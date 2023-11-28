Кулеба не приедет на саммит ОБСЕ в Северной Македонии: в МИД назвали причину

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, присутствие на заседании ОБСЕ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова будет усиливать кризис в организации. Против участия в саммите российского министра также выступили в странах Балтии.

Делегация Украины не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии на уровне министра иностранных дел. Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook 28 ноября.

Олег Николенко поблагодарил Северную Македонию за то, что во время ее председательства в ОБСЕ вопрос противодействия агрессии Российской Федерации против Украины является одним из приоритетных.

В то же время спикер указал на то, что Россия последовательно разрушает организацию, злоупотребляя правилом консенсуса. Он упомянул о том, что Россия произвольно заблокировала кандидатуру Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году, а также незаконно задержала трех украинцев — представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней.

"Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих прихотей и агрессии", — констатировал Николенко.

По словам Олега Николенко, в текущих условиях присутствие на заседании ОБСЕ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова будет усиливать кризис в организации. Спикер призвал "работать над спасением ОБСЕ от России" и не посылать стране-агрессору сигналов о возможности возвращения к старым формам сотрудничества.

"Учитывая это, делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. При этом, Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и в дальнейшем работать с партнерами с целью восстановления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского", — заключил Николенко.

Дмитрий Кулеба не приедет на саммит ОБСЕ Фото: Скриншот Дмитрий Кулеба не приедет на саммит ОБСЕ Фото: Скриншот

Как сообщает The Guardian, из-за присутствия Сергея Лаврова на грядущем заседании ОБСЕ мероприятие также отказались посетить ведущие дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы. В их совместном заявлении говорится, что участие в саммите главы российского МИД "рискует легитимизировать Россию-агрессора как законного члена нашего сообщества свободных наций".

"Присутствие Лаврова принижает ужасающие преступления, которые Россия продолжает совершать. Место Лаврова — в специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ", — сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Напомним, ранее Сергей Лавров обратился к правительству Северной Македонии с официальным письмом. В нем он потребовал от своего коллеги Буяра Османи "обеспечить его присутствие в Скопье" на заседании ОБСЕ.

Также сообщалось, что руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать проведение декабрьского саммита лидеров Европейского Союза. Ожидается, что на мероприятии будет обсуждаться помощь Киеву и вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.