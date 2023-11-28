"Монолог о капитуляции": помощник Блинкена советует подождать год до переговоров Украины и РФ

В Госдепе США подтвердили, что не давят на Киев в вопросе мирных переговоров с Москвой. Объяснили, что на сегодня Кремль не готов к диалогу на эту тему.

Президент РФ Владимир Путин не собирается вести переговоры с Украиной. При этом нет внешних сил, которые принуждали бы Украину к таким переговорам. О том, когда именно Путин и РФ будут готовы к мирным переговорам, заявил помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время брифинга в Белом доме.

Заявление О'Брайена прозвучало во время общения со СМИ, посвященного предстоящей поездке Государственного секретаря Энтони Блинкена в Брюссель. Один из журналистов просил прокомментировать публикацию в немецком издании Bild, в которой говорилось о существовании немецко-американского плана по подталкиванию Украины к переговорам. Помощник Госсекретаря Энтони Блинкена утверждает, что США такой политики не проводят, поскольку на данном этапе войны россияне еще не готовы к диалогу.

По словам чиновника, американское правительство пока не видит, чтобы Путин был готов вести какой-то диалог с Украиной. По мнению чиновников, он планирует продержаться минимум год и только тогда, возможно, начнется разговор.

"Нам кажется, что президент Путин говорит о том, чтобы подождать по крайней мере еще год или больше, прежде чем он подумает о прекращении этой войны", — сказал помощник Блинкена.

Сейчас любое давление на Украину — "бессмысленное" и привело бы лишь к ведению монолога на тему мира, заявил чиновник. При этом он назвал подобные возможные действия украинского правительства "монологом о капитуляции".

"Было бы бессмысленно вести дискуссию со стороны Украины — это не диалог; это монолог капитуляции. Поэтому это не является частью нашей политики", — заявил представитель Госдепа Джеймс О'Брайен.

Ответ представителя Госдепа относительно переговоров РФ и Украины Фото: Скриншот

Война в Украине — детали

Отметим, западные СМИ опубликовали прогноз относительно хода войны в Украине в 2024 году. При этом указали, что допускают некоторые небольшие продвижения России, которая будет иметь преимущество в живой силе и технике. В свою очередь Украина сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений и на обучении военных, считают медиа.

Между тем журналисты Фокуса пообщались с директором Института Трансформации Северной Евразии Владимиром Горбачем, который согласился с оценками, прозвучавшими в заявлении представителя Госдепа США. Эксперт отметил, что Путин врет, когда публично говорит о готовности вести мирные переговоры. На самом деле он планирует добиться небольшой паузы и затем продолжить войну.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября заявил, что впереди Украину ждут тяжелые времена. При этом глава государств признал, что российско-украинская война имеет затяжной характер.

Напоминаем, СМИ рассказали о результатах визита спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Брюссель. В частности, стало известно о том, что Европарламент официально поддержал намерение Украины вступить в ЕС.