Американские эсминцы толстеют: в чем особенность модернизации кораблей ВМС США (фото)

Американские инженеры оснастили корабль новой системой РЭБ SLQ-32(V)7 SEWIP. В результате из-за двух боковых модулей силуэт эсминца заметно стал полнее.

ВМС США завершили капитальный ремонт и модернизацию ракетного эсминца USS Pinckney класса Arleigh Burke, после чего боевой корабль заметно "пополнел". Дело в том, что корабль был оснащен новой системой радиоэлектронной борьбы SLQ-32(V)7 SEWIP, в результате чего силуэт эсминца стал "более толстым". Такую деталь подметили польские обозреватели Defence 24.

Авторы публикации отметили, что американский эсминец сразу же вызвал интерес интернет-пользователей. Ведь редко какой корабль так сильно меняет свой силуэт во время капитального ремонта, расширяя его за пределы очертаний самого корпуса.

Как оказалось, в ходе модернизации к крайним стенкам надстройки по обоим бортам были добавлены два модуля высотой почти 7 м, в которых размещены антенные комплексы системы радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32.

Эсминец USS Pinckney Эсминец USS Pinckney Эсминец USS Pinckney Эсминец USS Pinckney Эсминец USS Pinckney

Между тем такая "полнота" имеет практическое обоснование, поскольку комплекс AN/SLQ-32 выполняет ряд важнейших функций. В частности, он обеспечивает разведку обстановки вокруг корабля и при обнаружении радиоэлектронных сигналов, поступающих на корабль, указывает не только с какого направления они поступают, но и анализирует их параметры, впоследствии сравнивая их с имеющейся базой данных. Если такой сигнал находится в базе данных, оператор может идентифицировать платформу, включая бортовой номер корабля или тип ракет.

В то же время подсистема SEWIP Block 2 направлена на расширение возможностей AN/SLQ-32 и позволяет решать задачи по обнаружению, идентификации, локализации, регистрации и/или анализу источников электромагнитного излучения с целью выявления непосредственной угрозы.

Мощность и эффективность передатчиков системы также были увеличены за счет использования в конструкции технологии нитрида галлия (GaN).

"Американцы предполагают, что подобное решение на коротких дистанциях может быть столь же эффективным, как и огневые системы обороны, такие как ракеты и морская артиллерия", — подчеркнули эксперты.

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