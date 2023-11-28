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Военный Фокус

Американские эсминцы толстеют: в чем особенность модернизации кораблей ВМС США (фото)

Эсминец USS Pinckney, корабль ВМС США
Фото: Twitter | Эсминец USS Pinckney класса Arleigh Burke

Американские инженеры оснастили корабль новой системой РЭБ SLQ-32(V)7 SEWIP. В результате из-за двух боковых модулей силуэт эсминца заметно стал полнее.

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ВМС США завершили капитальный ремонт и модернизацию ракетного эсминца USS Pinckney класса Arleigh Burke, после чего боевой корабль заметно "пополнел". Дело в том, что корабль был оснащен новой системой радиоэлектронной борьбы SLQ-32(V)7 SEWIP, в результате чего силуэт эсминца стал "более толстым". Такую деталь подметили польские обозреватели Defence 24.

Авторы публикации отметили, что американский эсминец сразу же вызвал интерес интернет-пользователей. Ведь редко какой корабль так сильно меняет свой силуэт во время капитального ремонта, расширяя его за пределы очертаний самого корпуса.

Как оказалось, в ходе модернизации к крайним стенкам надстройки по обоим бортам были добавлены два модуля высотой почти 7 м, в которых размещены антенные комплексы системы радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32.

Эсминец USS Pinckney Fullscreen
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney Fullscreen
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney Fullscreen
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney Fullscreen
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney Fullscreen
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney
Эсминец USS Pinckney

Между тем такая "полнота" имеет практическое обоснование, поскольку комплекс AN/SLQ-32 выполняет ряд важнейших функций. В частности, он обеспечивает разведку обстановки вокруг корабля и при обнаружении радиоэлектронных сигналов, поступающих на корабль, указывает не только с какого направления они поступают, но и анализирует их параметры, впоследствии сравнивая их с имеющейся базой данных. Если такой сигнал находится в базе данных, оператор может идентифицировать платформу, включая бортовой номер корабля или тип ракет.

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В то же время подсистема SEWIP Block 2 направлена на расширение возможностей AN/SLQ-32 и позволяет решать задачи по обнаружению, идентификации, локализации, регистрации и/или анализу источников электромагнитного излучения с целью выявления непосредственной угрозы.

Мощность и эффективность передатчиков системы также были увеличены за счет использования в конструкции технологии нитрида галлия (GaN).

"Американцы предполагают, что подобное решение на коротких дистанциях может быть столь же эффективным, как и огневые системы обороны, такие как ракеты и морская артиллерия", — подчеркнули эксперты.

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