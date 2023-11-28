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Воєнний фокус

Американські есмінці товстішають: у чому особливість модернізації кораблів ВМС США (фото)

Есмінець USS Pinckney, корабель ВМС США
Фото: Twitter | Есмінець USS Pinckney класу Arleigh Burke

Американські інженери оснастили корабель новою системою РЕБ SLQ-32(V)7 SEWIP. У результаті через два бічні модулі силует есмінця помітно став повнішим.

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ВМС США завершили капітальний ремонт і модернізацію ракетного есмінця USS Pinckney класу Arleigh Burke, після чого бойовий корабель помітно "поповнів". Річ у тім, що корабель оснастили новою системою радіоелектронної боротьби SLQ-32(V)7 SEWIP, внаслідок чого силует есмінця став "товстішим". Таку деталь помітили польські оглядачі Defence 24.

Автори публікації зазначили, що американський есмінець одразу ж викликав інтерес інтернет-користувачів. Адже рідко який корабель так сильно змінює свій силует під час капітального ремонту, розширюючи його за межі обрисів самого корпусу.

Як виявилося, під час модернізації до крайніх стінок надбудови з обох бортів додали два модулі заввишки майже 7 м, у яких розміщено антенні комплекси системи радіоелектронної боротьби AN/SLQ-32.

Есмінець USS Pinckney Fullscreen
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney Fullscreen
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney Fullscreen
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney Fullscreen
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney Fullscreen
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney
Есмінець USS Pinckney

Тим часом така "повнота" має практичне обґрунтування, оскільки комплекс AN/SLQ-32 виконує низку найважливіших функцій. Зокрема, він забезпечує розвідку обстановки навколо корабля і в разі виявлення радіоелектронних сигналів, що надходять на корабель, вказує не тільки з якого напрямку вони надходять, а й аналізує їхні параметри, згодом порівнюючи їх із наявною базою даних. Якщо такий сигнал є в базі даних, оператор може ідентифікувати платформу, включно з бортовим номером корабля або типом ракет.

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Водночас підсистема SEWIP Block 2 спрямована на розширення можливостей AN/SLQ-32 і дає змогу розв'язувати завдання з виявлення, ідентифікації, локалізації, реєстрації та/або аналізу джерел електромагнітного випромінювання з метою виявлення безпосередньої загрози.

Потужність і ефективність передавачів системи також були збільшені шляхом використання в конструкції технології нітриду галію (GaN).

"Американці припускають, що подібне рішення на коротких дистанціях може бути настільки ж ефективним, як і вогневі системи оборони, як-от ракети та морська артилерія", — підкреслили експерти.

Раніше повідомлялося, що Росія планує збільшити кількість субмарин класу "Ясень" до 12, почавши будівництво ще трьох човнів. Експерти з цієї нагоди зазначили, що такі кроки контрастують із можливістю створювати в РФ високотехнологічну зброю на тлі війни в Україні та міжнародних санкцій.