Коллаборационист Сальдо заявил, что РФ планирует снова захватить Херсон, — росСМИ

Глава оккупационной администрации Херсонщины заявил, что разговаривал с президентом РФ и военными, и "все решительно настроены вернуться в Херсон".

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что снова захватит Херсон. Соответствующее заявление он сделал на съезде партии "Единая Россия", который состоялся в Ростове-на-Дону, пишут российские СМИ.

В частности, коллаборационист Сальдо заявил, что разговаривал в пятницу с российским президентом Путиным и военными. По его словам "все решительно настроены вернуться в Херсон".

Кроме того, Сальдо также пригрозил захватом Николаева, Одессы и Измаила.

Сальдо о захвате Херсона

Стоит отметить, что Владимир Сальдо уже не впервые высказывается о желании вернуть под контроль России областной центр Херсонской области.

В частности, о взятии под контроль Херсона и Николаева он высказывался в январе этого года. Тогда он говорил, что основное желание "вернуть" Херсон и верил в то, что до конца года они снова оккупируют город.

Кроме того, уже в марте этого года в интервью российскому изданию ТАСС Сальдо говорил, что готов "хоть завтра" вернуться в Херсон. Также ссылаясь на военную тайну он заявлял, что это произойдет в "ближайшем будущем".

По его мнению, население Херсона после освобождения из оккупации таки поддерживает Россию, а "ВСУ теперь не опираются на поддержку жителей".

В ноябре этого года он писал, как сообщают СМИ, что "в город было вложено много сил" и в прошлом году они надеялись, что не уйдут из Херсона. Коллаборационист говорит, что в городе еще остались российские граждане, за которыми они вернутся.

Освобождение Херсона

Российское Министерство обороны заявило о захвате Херсона 2 марта прошлого года. Уже в первые дни оккупанты захватили телебашню и отключили жителей города от украинских каналов.

В Херсоне местные жители не поддержали оккупацию и выходили на митинги против российских военных, которые зашли в город. В ответ на это оккупанты открывали огонь по гражданским.

26 апреля оккупанты назначили Владимира Сальдо "главой" оккупационной администрации Херсонщины и Александра Кобеца руководителем оккупационной администрации Херсона.

Херсон был освобожден от оккупационных властей и российских военных 11 ноября прошлого года.

Напомним, 8 ноября одесский суд приговорил коллаборациониста Владимира Сальдо к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену, коллаборационную деятельность и оправдание войны.

В частности ранее, в мае этого года, Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество Сальдо. В ответ на это он сказал, что заедет в Херсон на танке.