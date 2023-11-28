Главнокомандующий Залужный не должен был подавать никакого плана, — нардеп (видео)

Народный депутат Роман Костенко как военный по специальности объяснил, что план страны по ведению войны — это прерогатива политического руководства государства.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не должен был представлять план действий в войне против страны-агрессора России на 2024 год. Таким образом прокомментировал ситуацию с заявлением народного депутата Марьяны Безуглой ее коллега по парламентскому комитету, народный депутат Роман Костенко.

Как подчеркнул он, задача комитета — это принятие бюджета, распределение средств и законодательное обеспечение.

Костенко добавил, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не просил Залужного о плане. И вообще, по словам нардепа, который является секретарем профильного комитета, он не припомнит, чтобы когда-то просили какой-то план — на 2022 год, на 2021-й для АТО и тому подобное.

"В целом такие вещи должны обсуждаться или внутри комитета или на Ставке теми людьми, кто к этому причастен, — это президент, министр обороны, главнокомандующий, представители Ставки", — уточняет парламентарий.

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По мнению Костенко, то, что делает Безуглая, — это дискредитация военного руководства во время войны. И это недопустимый факт, на который обычно должны обратить внимание, в частности, и правоохранительные органы.

Народный депутат как военный по специальности объяснил, что план страны по ведению войны — это прерогатива политического руководства государства.

"Кто бы ни говорил, что это дело военных, но война — это дело политического руководства в целом. Именно оно определяет ход войны, кто у нас союзники, кто у нас партнеры, кто нам помогает, какой у нас бюджет. А вот действия на поле боя непосредственно — это уже военное руководство, которое должно получать мобилизационный и военный ресурсы и вести войну в том направлении, в котором укажет политическое руководство", — подчеркнул Костенко.

Призывы против Залужного — что произошло

В воскресенье, 26 ноября, депутат от фракции "Слуга народа", заместитель руководителя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку. По ее мнению, Залужный и военное руководство страны якобы не представили план войны на 2024 год ни Ставке, ни в профильный комитет парламента. Поэтому, по ее словам, главком должен уйти в отставку.

В тот же день спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук прокомментировала журналистам, что заявление Безуглой не является позицией ни фракции, ни партии. Кроме того, большинство депутатов возмущены поведением Безуглой и предлагают исключить ее из фракции "Слуги народа".

Во вторник, 28 ноября, депутат Ирина Фриз заявила, что заседание подкомитета ВР по вопросам гражданского надзора и контроля не состоялось, поскольку отсутствовал кворум, да и заслушивание вопросов происходило в закрытом формате.

Народный депутат Людмила Буймистер отреагировала на высказывания коллеги. Она обратилась к Генпрокурору Украины с заявлением, в котором призвала возбудить в отношении Безуглой уголовное дело по статьям "госизмена" и "шпионаж".

В понедельник, 27 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.