Даже в рембатах: РФ начала массовей устанавливать РЭБ на танки (фото)

Оккупанты могли получить разнарядку ставить переносные средства РЭБ даже в ремонтных батальонах. Такие комплексы должны помешать работе дронам.

Российские оккупанты начали массово устанавливать на танки средства радиоэлектронной борьбы не только на предприятиях во время модернизации, но и во время ремонта. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на росСМИ.

В РФ продолжают искать средства для защиты танков от дронов-камикадзе. РосСМИ показали сюжет с ремонтной базы российских войск. Из него стало известно, что рембаты восстанавливают технику относительно недалеко от фронта. В кадры попали два танка Т-72 и Т-80. По словам одного из командиров танкового батальона, они в полевых условиях проводят определенную модернизацию. В частности ставят сетку от дронов, наваривают цепи для защиты нижней лобовой детали и устанавливают "чемоданы РЭБ".

"Чемодан РЭБ" "Чистюля"

Вероятно, речь идет о мобильных комплексах РЭБ, пишут авторы, которые выполняются в пластиковых кейсах. Один из них является "Чистюля", который очень похож на китайское изделие. Поэтому эксперты приходят к выводу, что в РФ поставили задачу оснащать танки средствами радиоэлектронной борьбы на уровне ремонтных батальонов, чтобы значительно ускорить процесс. Кроме этого в РФ явно нет дефицита комплексов РЭБ.

Они могут создавать помехи на каналах управления дронами на частотах Wi-Fi и подавлять сигнал GPS. Если же РФ устанавливает более продвинутые модели РЭБ, то они могут создавать помехи в значительно более широком диапазоне, включая частоты 44 и 900 МГц.

Напомним, 13 сентября украинские военные уничтожили российский Т-80БВМ с комплексом РЭБ.

16 августа в РФ показали РЭБ "Тритон" для защиты от FPV-дронов.