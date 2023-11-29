В Херсонской области ударом HIMARS ликвидировали четырех полицейских, приехавших из РФ (фото)

По данным журналистов, основная часть сотрудников отделения полиции в поселке Юбилейный — россияне, приехавшие для работы на оккупированной территории. Но среди них и бывшие сотрудники полиции Украины.

Оккупационные власти в Херсонской области подтвердили гибель четырех человек во время удара в районе населенного пункта Юбилейный. Ими оказались местные "полицейские". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организованной оккупационной администрацией полицию.

В сообщении утверждается, что в ходе удара HIMARS погибли четыре человека, и еще 18 были ранены.

28 ноября в поселке Юбилейное, который находится в подконтрольной РФ части Херсонской области, имела место атака по зданию так называемого ОМВД РФ "Новокаховский". По информации Центра национального сопротивления, при ударе погибли пять высокопоставленных чиновников.

Удар HIMARS в Херсонской области Удар HIMARS в Херсонской области Удар HIMARS в Херсонской области Удар HIMARS в Херсонской области Удар HIMARS в Херсонской области Удар HIMARS в Херсонской области Фото: Telegram

Также по сведениям журналистов, основная часть сотрудников отделения полиции — россияне, которые приехали для работы на оккупированной территории Украины.

46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров

Погибший 46-летний старший лейтенант полиции Мерген Нимгиров работал в "полиции" на должности "оперативника". Он приехал из Москвы

36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева работала "старшим следователем" и переехала на оккупированные территории из Астрахани. Она получила ранение.

36-летняя лейтенант юстиции Елена Голодяева

36-летний капитан полиции Юрий Панченко, ранее проживал в Ставрополе. Он пострадал.

Юрий Панченко

Пострадавшая 39-летняя подполковник юстиции Амида Миделашвили приехала из Астрахани

Подполковник юстиции Амида Миделашвили

Вместе с тем были и бывшие сотрудники полиции Украины.

Пострадавшая в результате удара HIMARS 46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова. Она закончила Одесскую юридическую академию, а в отделе "полиции" была "заместителем начальника отдела"

46-летняя лейтенант полиции Жанна Хабирова

29-летний Николай Трубчанов закончил Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД). В оккупационной был "оперативником".

Николай Трубчанов

Напомним, что адвокат и военнослужащий Маси Найем рассказал, кого нужно вернуть с фронта и как организовать новую мобилизацию.

Ранее сообщалось, что журналист показал последствия удара HIMARS по расположению оккупационной группировки в Токмаке.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, в Украине есть регионы, где ПВО ни разу не сбили баллистические ракеты. Тревоги из-за взлета носителей "Кинжалов" МиГ-31 длятся по несколько часов и объявляются чуть ли не ежедневно. Но за 600 дней войны ВС РФ применяла эти ракеты лишь десять раз.