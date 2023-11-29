Никаких ограничений: Байден хочет дать Израилю доступ ко всему вооружению на складах

США построили на Ближнем Востоке ряд складов на случай войны в регионе. Сейчас АОИ может получать только "избыточное" или "устаревшее" оружие. Это ограничение хотят снять.

Президент США Джо Байден выступает за то, чтобы снять ограничения для Израиля в запасах оружия армии США, которые есть на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Intercept.

Белый Дом потребовал снять ограничения в отношении всех категорий оружия и боеприпасов на американских складах, находящихся в самом Израиле. Решение об этом включено в запрос Джо Байдена в Сенат на военную помощь. Сейчас израильская армия может использовать только то вооружение, которое армия США считает "избыточным" или "устаревшим".

Пентагон в 1980-х годах построил склады с вооружением на Ближнем Востоке на случай региональной войны. Израильский склад называется War Reserve Stockpile Allies-Israel (WRSA-I). Он является крупнейшим складом вооружения американской армии. Запасы регламентируются строгими требованиями. Сейчас Израиль имеет к ним доступ, но при определенных обстоятельствах. Именно их и хотят снять в Белом Доме.

Также Белый дом предлагает Сенату проголосовать за снятие ограничений на пополнение запасов WRSA-I. Сейчас Пентагон не может тратить более 200 млн долларов в год. Таким образом Израиль может получить почти бесперебойный канал для поставки вооружений и боеприпасов.

Ограничение на доступ к складам предлагают сделать постоянным, а вот снять ограничения на пополнение складов только на 2024 финансовый год.

"Чрезвычайный запрос президента на дополнительное финансирование по сути, создаст беспрепятственный трубопровод для поставки Израилю любых оборонных товаров путем простого размещения их в запасе WRSA-I или других запасах, предназначенных для Израиля", — заявил Джош Пол, экс-чиновник, работавший в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.

Напомним, 28 ноября СМИ писали, что по Западу распространяется усталость от войны в Украине, что является новой угрозой для Киева.

Также известно, что Израиль использовал более 100 тысяч снарядов, из которых 90 тысяч по сектору Газа.