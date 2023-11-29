Эксперты пояснили, зачем ВСУ бикалиберные минометы, когда есть БПЛА

По словам аналитиков, данный вид вооружение может принести пользу украинским бойцам в условиях, когда противник использует против дронов системы радиоэлектронной борьбы.

Генеральный штаб ВСУ 26 ноября показал отечественный бикалиберный 30/40-мм миномет, состоящий на вооружении украинских сил. В этой связи обозреватели Defence Express рассказали, чем будет полезен данный вид вооружения, когда для сбрасывания ВОГов массово применяют беспилотники.

На первый взгляд, пишут эксперты, данный миномет выглядит как некая кустарная разработка, которую решили поставить на серийное производство. Более того сбрасывать мины сверху на противника — привычно и эффективно.

Но с другой стороны бикалиберные минометы могут стать недорогим решением, поскольку массовое производство такого оружия не требует больших ресурсных затрат.

"А казалось бы такая банальная и очевидная вещь, как отсутствие электроники, вообще-то означает, что такие малокалиберные минометы могут доставлять ВОГи на голову врагу без поправки на фактор рашистской РЭБ", — пояснили эксперты.

По словам авторов материала, украинским бойцам необходимы все виды вооружений, если оно способно эффективно уничтожать врага. Тем более, что такие минометы — отнюдь не первый вид "импровизированного оружия в строю Сил обороны Украины, который становится на серийные рельсы".

Напомним, украинские войска получили минометы Scorpion, которые также известны под названием Alacran. Данное вооружение обладает высокой мобильностью — для развертывания миномета нужно всего примерно 30 секунд, а за первую минуту машина может сделать 12 выстрелов.