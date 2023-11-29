Почему США выгодна победа Украины: экс-посол Макфол назвал четыре аргумента

Конгресс США должен учесть моральные и политические аргументы и проголосовать за 60 млрд долл. для Украины, уверен дипломат. Также он отметил, что "ставки высоки" и нужно что-то наконец решить.

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол (2011-2014 гг.) приветствовал намерение Конгресса проголосовать объединенный пакет помощи, который президент США Джо Байден просил выделить Украине и Израилю. По мнению экс-чиновника, который активно участвует в работе "Санкционной группы Ермака-Макфола", такое решение кое-что просигнализирует России и Ирану. В частности, покажет, что американцы понимают тесную связь войн в Украине и в Израиле. Об этом экс-посол написал в своем блоге на платформе Substack.

В первую очередь Макфол отметил, что решение Конгресса имеет моральный аспект — это жест благотворительности, а также демонстрация поддержки демократических ценностей, международного права и прав человека. Однако, кроме морального аспекта, есть четыре весомых политических аргумента, подчеркнул экс-посол.

Во-первых, выделение средств на поддержку Украины поможет снять угрозу со стороны России. А это, в свою очередь, сэкономит деньги американцев на защиту Европы: туда не нужно будет отправлять оружие и солдат, строить военные базы.

Во-вторых, проигрыш Кремля заставит "задуматься" Пекин, который может планировать захватить Тайвань.

В-третьих, благодаря победе Украины страны увидят, что США и дальше способны поддерживать международный порядок.

В-четвертых, появится возможность еще раз прорекламировать преимущество демократических ценностей. На это, в частности, также обратят и в России, и в Беларуси, и в Китае.

В последнем абзаце своего сообщения Макфол обратился к Конгрессу США — указал, что сейчас "ставки" очень высоки и они должны принять важное решение.

"Ставки не могли быть выше. Члены Конгресса, сделайте это! Ставки не могут быть выше. Члены Конгресса, выполните это!", — резюмировал экс-посол.

Помощь Украине — детали поддержки США

Отметим, осенью 2023 года президент Джо Байден предложил Конгрессу выделить 101 млрд долл. на финансирование ряда задач. Из этой суммы около 60 млрд долл. должно было пойти на поддержку Украины и почти 20 млрд долл. — для Израиля, который начал антитеррористическую операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Предложение Байдена не приняли из-за сопротивления депутатов Республиканской партии, сообщили СМИ. Из-за этого сопротивления дважды откладывались голосования за военный бюджет США, также переизбрали спикера.

Новоизбранный спикер, республиканец Майк Джонсон, сначала настаивал, что стоит разделить все пакеты финансирования. Однако в конце ноября политик заявил, что голосование возможно. Согласно предварительным прогнозам, принятие решения ожидают до 24 декабря 2023 года.

Напоминаем, группа украинских экспертов отправила в Великобританию отчет, в котором назвала фирмы, продающие РФ компоненты для РЭБ. Между тем в ЕС планируют наложить санкции на еще одну отрасль экономики РФ: хотят ограничить торговлю алмазами.