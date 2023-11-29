Потери России на войне в Украине превысили 300 тысяч человек, – Столтенберг

По словам главы НАТО, у Владимира Путина "высокий порог толерантности" к человеческим жертвам, поэтому большие потери вряд ли подтолкнут его к завершению войны.

Российская Федерация потеряла на войне в Украине более 300 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сказал генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг после саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 29 ноября, передает Deutsche Welle.

"В военном отношении Россия потеряла значительную часть своих обычных вооруженных сил", — сказал глава НАТО.

Столтенберг заявил, что РФ уже потеряла в Украине 300 тысяч своих солдат, однако не уточнил, сколько именно российских военнослужащих были убиты, а сколько ранены.

При этом глава НАТО не считает, что большие потери могут склонить Россию к завершению войны. По его словам, у российского президента Владимира Путина "высокий порог толерантности" к человеческим жертвам.

В августе этого года газета The New York Times сообщила со ссылкой на свои источники, что официальные лица США оценивает потери ВС РФ в 120 тысяч погибшими и в 170-180 тысяч ранеными. В свою очередь российские СМИ, опираясь на открытые источники, 15 ноября подтвердили гибель как минимум 37 тысяч военнослужащих ВС РФ.

Напомним, 12 ноября СМИ сообщили со ссылкой на американских официальных лиц, что потери Сил обороны Украины в войне против Российской Федерации составляют 190 тысяч человек убитыми и ранеными. По их данным, в войне погибло не менее 70 тысяч украинских солдат и до 120 тысяч были ранены.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека 21 ноября сообщила, что с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировано по меньшей мере 10 тысяч случаев гибели гражданских лиц. Более 560 из них – дети. Еще более 18,5 тысячи гражданских лиц получили ранения.