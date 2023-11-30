Есть ли у украинской армии ресурсный паритет с армией РФ: ответ Минобороны (видео)

По словам генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, о ресурсном паритете с РФ говорить рано, но Минобороны и Министерство стратегических отраслей промышленности принимают все необходимые меры, чтобы как можно скорее достичь его.

Паритет военных ресурсов с армией агрессора в будущем, скорее всего, будет иметь место, но пока ресурсные возможности Украины и РФ отличаются. Таким образом охарактеризовал ситуацию в военно-промышленном комплексе страны заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона "Единые новости".

Он подчеркнул, что и Минобороны, и Министерство стратегических отраслей промышленности работают над наращиванием оборонно-промышленного комплекса Украины и увеличением в разы производства ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники.

"О паритете говорить еще, возможно, рано, потому что мы же понимаем ресурсные возможности Российской Федерации и Украины. Но мы над этим работаем и в соответствии с задачами, определенными верховным главнокомандующим на 2024 год, принимаем все меры", — отметил Гаврилюк.

При этом заместитель министра главное внимание уделил средствам противовоздушной обороны как сверхактуальным на сегодня.

"Кроме того, принимаются на вооружение вследствие выработки новые образцы вооружения собственного производства — от обычных переносных зенитно-ракетных комплексов до систем противовоздушной обороны с дальностью более 100 километров, например, "Коралл М", — добавил он.

Также заместитель министра обороны Украины сообщил, что Украина и США проведут в Вашингтоне в декабре конференцию оборонных индустрий. Она станет продолжением первого Международного форума оборонных индустрий DFNC1, который состоялся в сентябре в Киеве и собрал представителей 252 оборонных компаний из более чем 30 стран мира.

"Главная цель — заключение совместных соглашений и локализация и наращивание производства путем создания совместных предприятий на территории Украины. Мы понимаем, что только благодаря созданию мощного оборонно-промышленного комплекса сможем обеспечить все потребности Сил обороны Украины", — подчеркнул Гаврилюк.

Фокус писал, что производство и закупка ракетного вооружения, а также поставки в войска боеприпасов — один из основных приоритетов бюджета обороны Украины на 2024 год.

Напомним, в октябре Rheinmetall получил крупный заказ на производство боеприпасов Украине и Германии. Для нашего государства будут производить боеприпасы серии L15. Также контракт предусматривает снаряды для Бундесвера.

Кроме того, 24 ноября в Минобороны назвали приоритетное направление оборонного бюджета Украины. Более 190 миллиардов гривен из средств, которые планировали в следующем году законтрактовать, должно остаться у отечественного производителя.