"Привязаны к причалам": в ВМС отвергли вероятность выхода кораблей ЧФ РФ во время непогоды (видео)

Две подводные лодки находятся в Черном море, но корабли РФ не способны быстро менять место дислокации, поскольку логистическое обеспечение привязано к тем причалам, где они базируются.

В Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины рассказали, что корабли ЧФ РФ не смогут покинуть пункты базирования во время непогоды. Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил подробности.

Легко выбирать порты для передислокации оккупанты не могут. С определенными ограничениями они уже столкнулись, когда перебазировались в Новороссийск. Логистическое обеспечение привязано к тем причалам, где они базируются. Кроме того, там построена система обороны.

"Причальный фронт ограничен", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Оккупанты и в дальнейшем используют подводные лодки. Две из них сейчас находятся в море. Погодные условия в целом негативно влияют и на функционирование гражданских объектов, а не только на временно оккупированные порты.

"Для российской инфраструктуры это проблема", — пояснил спикер последствия непогоды в Крыму.

Шторм в Крыму и последствия для войск РФ

Спутник 29 ноября показал, как выглядит оборона Севастополя после шторма. У причала в Севастопольской бухте стоит новенький ракетный катер "Циклон", носитель крылатых ракет "Калибр". До шторма проход к нему закрывался боновыми заграждениями. OSINT-аналитик Brady Africk сравнил спутниковые фотографии, сделанные 13 октября, с фотографиями, сделанными 28 ноября — через два дня после шторма.

Напомним, в ночь на 30 ноября войска РФ атаковали Украину "Шахедами". Жители Шепетовского района могли слышать взрывы, а днем ранее группа МАГАТЭ зафиксировала обстрел территории вблизи Хмельницкой атомной электростанции. Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, это доказало, что все атомные украинские электростанции остаются под угрозой, пока не прекратятся боевые действия.