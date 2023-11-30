В Крыму на российских каналах показали обращение Владимира Зеленского (видео)

Один из местных жителей рассказал, что на всех российских каналах IPTV транслировали ролики с обращениями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президента Зеленского и главы ГУР Кирилла Буданова. Оккупационная администрация подтвердила, что был взломан ряд интернет-провайдеров.

В оккупированном Крыму по каналам ІPTV (интернет-телевидения) показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 29 ноября сообщил портал "Суспільне Новини".

Как рассказал журналистам один из местных жителей, на всех российских каналах IPTV транслировали ролики с обращениями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президента Зеленского и главы ГУР Кирилла Буданова.

"Заметили ориентировочно в 21:30 (20:30 по киевскому времени). Сейчас просто черный экран везде", — сказал источник.

У себя в Telegram советник оккупационного "главы" Крыма Олег Крючков заявил, что был взломан ряд интернет-провайдеров.

"Технические службы работают. В ближайшее время все проблемы будут устранены", — написал Крючков вечером 29 ноября.

Ранее OSINT-аналитики сообщили, что в Крыму исчезли боевые дельфины после шторма. Спутниковые снимки за 28 ноября показывают вход в Севастопольскую гавань. Средства защиты продолжают существовать, однако непонятно, функционируют ли они до сих пор.

Также в Миниинтеграции сообщили, что Украина планирует переименовать населенные пункты в Крыму. Населенным пунктам на полуострове вернут исторические названия на крымскотатарском языке, они будут использоваться на дорожных указаниях и в изготовлении карт.