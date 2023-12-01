ВС РФ атаковали юг и восток Украины Shahed и ракетами: сколько целей уничтожила ПВО

По информации Воздушных сил, всего противник выпустил по украинским регионам 25 БПЛА и две крылатые ракеты. Большую часть воздушных объектов удалось перехватить.

В ночь на 1 декабря российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины. Для этого они использовали как ракеты, так и дроны-камикадзе иранского происхождения "Shahed-136/131". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Отмечается, что противник запустил ударные БПЛА с двух направлений — Приморско-Ахтарска на территории России и мыса Чауда на временно оккупированном Крымском полуострове.

Также были зафиксированы удары управляемыми авиационными ракетами с воздушного пространства захваченной части Херсонской области.

"Всего враг применил две КАР Х-59 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Основное направление удара — юг и восток страны", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы отбить воздушное нападение были использованы зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего противовоздушная оборона работала в четырех украинских регионах: в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА, одну управляемую авиационную ракету Х-59", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА 1 декабря: подробности от ОВА

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки противник осуществил 91обстрел. Было выпущено 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них — 7 "Shahed". По областному центру было запущено 27 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов и предприятий в Херсоне; дом культуры в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 — получили ранения", — заявил Александр Прокудин.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в свою очередь отметил, что ракета была запущена по Кривому Рогу. Сейчас предстоит выяснить последствия атаки, однако, по предварительным данным, обошлось без жертв.

Власти других областей, в которых была зафиксирована угроза, никак не комментировали атаку на момент публикации материала.

Напомним, 30 ноября глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 2000 украинцев погибли с начала 2023 года из-за ВС РФ. Больше всего обстрелов со стороны оккупационных войск РФ зафиксировано в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.