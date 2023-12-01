Дроны запустили из Крыма: Россия атаковала беспилотниками юг Украины (карта)

Воздушная тревога продолжалась чуть более шести часов. Дроны облетели сразу несколько областей Украины.

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Вечером 30 ноября российские войска атаковали южные регионы Украины дронами-камикадзе Shahed. Так, о начале атаки сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram в 19:38.

"Зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Чауды (Крым)", — сказано в сообщении.

Уже в 21:04 в ВСУ сообщили об использовании ВС РФ беспилотников в Днепропетровской области. Дроны направились в сторону Кривого Рога. Затем появилось предупреждение об опасности для жителей Кировоградской и Одесской областей.

В 22:27 Воздушные силы заявили, что дроны двигаются в сторону Николаева с севера. Еще одна группа позже отправилась в сторону города со стороны Черного моря.

"Очередная группа "Шахедов" в направлении Днепропетровщины с юга! Продолжается атака ударных дронов к югу Николаевщины и Херсонщины", — заявили Воздушные силы ВСУ в 00:53 1 декабря.

Карта воздушной тревоги

Затем в 01:23 ночи стало известно, что один из дронов приближается к городу Запорожье с восточной стороны.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 01:53 ночи.

Напомним, что 30 ноября лава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что с начала 2023 года 2000 украинских граждан погибли в результате российских обстрелов. По словам министра, за 11 месяцев текущего года Россия 59 тысяч раз обстреляла населенные пункты в 24 регионах Украины.

Кроме того, в США рассказали о поддержке Украины зимой. Как рассказал координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби, Соединенные Штаты определили три основных направления помощи.