Нужны 160 самолетов и AWACS: эксперт назвал условия для успешного наступления ВСУ

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подчеркнул, что Силы обороны были вынуждены идти в наступление без поддержки с воздуха. В результате "угробили" всю западную технику и большое количество личного состава.

Украинской армии необходимо иметь на вооружении от 120 до 160 многоцелевых истребителей F-16, для того чтобы получить превосходство в воздухе и таким образом провести успешно контрнаступление. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По словам эксперта в современной войне ключевым моментом является господство в небе, так как ударная авиация наносит основной ущерб противнику. Перед тем, как задействовать сухопутные силы, вооруженным силам необходимо добиться превосходства в воздухе подавить ПВО противника и только после этого начинать продвижение на земле.

Что касается конкретной ситуации, сложившейся в ходе летнего контрнаступления ВСУ, то по мнению полковника, именно отсутствия такого превосходства послужило причиной потерь в живой силе и технике украинских сил.

"Пока нет превосходства в воздухе, работа на земле производиться не должна. Никаких движений вооруженных сил быть не должно. То, что нас заставили проводить войсковые операции без поддержки с воздуха, фактически привело к тому, что так угробили всю технику, которую нам передали, а также большое количество личного состава", — подчеркнул Свитан.

Эксперт отметил, что остановка наступательных действий со стороны Сил обороны является правильным решением украинского военного командования. И только когда Украина получит достаточное количество боевых самолетов, тогда можно говорить о возобновлении контрнаступления.

"Грамотно поступило наше военное руководство, что остановило наступательные действия, это убийство армии, до того момента, пока мы не получим авиацию. Без авиации ничего невозможно проводить, это просто нереально", — отметил полковник.

Также эксперт уточнил каким образом и с использованием какого вооружения можно достичь преимущества. По его словам, необходимо 120-160 бортов многоцелевых F-16, которые должны быть вооружены ракетами "воздух – воздух", "воздух – земля" и авиабомбами, в зависимости от характера поставленных задач. Кроме того нужна общая система обнаружения, целеуказания и сопровождения – это AWACS.

"Нам важно получать данные от натовских летающих радаров. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Без этой системы в принципе невозможно завоевать превосходство в воздухе. Здесь нужен комплексный подход. Поэтому, пока мы не получим самолеты в достаточном количестве, лучше бы вообще никуда не наступать. Так мы сохраним людей и технику", — подытожил Свитан.

Ранее сообщалось, что по мнению польского военного эксперта Мацея Коровая в Украине идет война "на истощение", при этом Россия все просчитала и не боится потерь. По его словам, РФ готова жертвовать людьми и техникой, чтобы украинские силы потратили больше западных боеприпасов.