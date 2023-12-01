"Дайте нам возможности": Зеленский заявил о начале нового этапа войны

По словам президента, Украине необходимо больше оружия собственного производства, ведь россиян пугает самодостаточность страны в военном плане. Для этого нужно больше помощи Запада.

Украина надеется, что западные союзники смогут предложить Украине выгодные кредиты и контракты, которые позволят увеличить производство оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press, которое было опубликовано 1 ноября.

В материале отмечается, что сейчас Украина сосредоточена на следующем этапе войны, который должен быть сосредоточен на увеличении производства отечественного вооружения.

Сейчас на это идет значительная участь украинского бюджета, однако нынешнего объема не хватает, чтобы переломить ход войны. В связи с этим есть надежда на западные союзников, которые могут предложить выгодные кредиты и контракты на это.

Украинский президент заявил, что "это выход", ведь россиян сильно напугает тот факт, что Украина может стать самодостаточным в военном плане государством.

В материале также пишут, что во время крайней встречи Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, членами Конгресса и другими чиновниками он заявил, что Украина нуждается в дешевых кредитах и лицензиях, которые дадут возможность производить американское оружие у себя в стране.

"Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Каких бы усилий и времени это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро", — заявил Владимир Зеленский.

В этом же интервью президент Украины заявил, что контрнаступление ВСУ не дало желаемых результатов, однако впереди страну ждет новая фаза войны. С его слов, летнему продвижению войск препятствовала нехватка оружия, но Киев нашел "выход".

Напомним, 29 ноября сообщалось, что тормозит в Украине производство FPV-дронов и других БПЛА. Производители дронов различной сложности самостоятельно пытаются избавиться от кадрового голода в своей отрасли и масштабировать бизнес в соответствии с потребностями войны.