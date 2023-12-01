Нужна ли тревога во время взлета российского МиГ-31: украинцы разделились во мнениях, — опрос

По данным опроса жителей Украиы, многие считают, что воздушную тревогу в случае потенциальных носителей "кинжалов", необходимо объявлять не всегда, а в зависимости от конкретной ситуации.

Большинство украинцев (51%) считают, что при взлетах МиГ, которые могут быть потенциальными носителями "кинжалов", всегда следует объявлять воздушную тревогу. При этом около 40% граждан отмечают, что более целесообразным является дифференцированное применение тревог в зависимости от конкретной ситуации и реальной степени угрозы. Об этом стало известно из данных опроса Социологической группы "Рейтинг".

Среди жителей Киева эта норма наименее поддерживается: 59% считают, что воздушную тревогу в случае взлетов МиГ, потенциальных носителей "кинжалов", необходимо объявлять не всегда, а в зависимости от конкретной ситуации.

Менее 5% украинцев выступают против объявления тревог в данном случае.

Около трети украинцев оценивают угрозу ракетного удара по их населенному пункту как высокую. Больше всего среди жителей Киева (57%), а также прифронтовых и деоккупированных территорий (около 42%).

Лишь 10% населения рассматривают военные действия на территории своего населенного пункта как очень вероятные, однако в деоккупированных и прифронтовых областях такое мнение разделяют до 20%.

Опрос был проведен 22-23 ноября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Украинцы разделились по вопросу объявления тревог во время взлетов российского МиГ-31

Напомним, 17 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что поручил Минобороны, Генштабу ВСУ и Кабмину предложить решение относительно тревог из-за вражеских МиГов. По его словам, вылеты носителей "Кинжалов" парализуют страну.

Уже 19 ноября в Воздушных силах ответили, что военные готовы выполнять найденное решение, но не имеют информации о том, когда оно будет готово.